Le pape François a été hospitalisé mercredi pour une infection pulmonaire après avoir éprouvé des difficultés respiratoires récemment et restera à l’hôpital pendant plusieurs jours, a indiqué le Vatican.

Le pape de 86 ans n’a pas été infecté par la COVID-19, a cependant précisé le porte-parole du Vatican Matteo Bruni dans un communiqué mercredi soir, heure locale.

Il s’agit de la première hospitalisation pour le pape François depuis qu’il a passé 10 jours à l’hôpital Gemelli de Rome en juillet 2021 pour se faire enlever 33 centimètres de son côlon.

L’admission récente du Saint-Père à l’hôpital a soulevé des questions sur son état de santé général et sur sa capacité à célébrer les nombreux événements de la Semaine sainte qui doit commencer cette fin de semaine avec le dimanche des Rameaux.

M. Bruni a affirmé que le pontife souffrait de troubles respiratoires ces derniers jours et s’était rendu à l’hôpital Gemelli pour des tests.

Les examens ont « révélé une infection respiratoire (non liée à la COVID-19) qui nécessitera un traitement médical hospitalier approprié pendant quelques jours », peut-on lire dans le communiqué.

Le pape François semblait être en relativement bonne forme lors de son audience générale prévue plus tôt mercredi, bien qu’il ait grimacé fortement en entrant et en sortant de la « papemobile ».

Le pontife s’est fait enlever une partie d’un poumon quand il était jeune en raison d’une infection respiratoire, ce qui fait qu’il parle souvent à voix basse. Au cours des pires périodes de la pandémie de COVID-19, il n’a jamais été rapporté qu’il avait contracté le virus.

Le pape François devait célébrer le dimanche des Rameaux ce week-end, donnant le coup d’envoi des célébrations de la Semaine sainte du Vatican. Il a annulé toutes les audiences jusqu’à vendredi, mais il était impossible de dire dans l’immédiat s’il sera en mesure de prendre part aux activités de la Semaine sainte.

Le Saint-Père utilise un fauteuil roulant depuis plus d’un an en raison de ligaments tendus au genou droit et d’une petite fracture au genou. Il a mentionné que la blessure guérissait, ce qui lui permettait de marcher plus souvent avec une canne ces derniers temps.

Le pape François a également déclaré qu’il avait résisté à une intervention chirurgicale pour des problèmes de genou parce qu’il n’avait pas bien répondu à l’anesthésie générale lors de la chirurgie intestinale de 2021.

Il a dit peu de temps après l’opération qu’il s’était complètement rétabli et qu’il pouvait manger normalement.

En entrevue en janvier dernier avec l’Associated Press, le pape a toutefois relaté que sa diverticulose de l’intestin, ou des renflements dans la paroi intestinale, était « réapparue ».