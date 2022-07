C'est sur le thème de la réconciliation et la guérison que le pape François a prononcé l'homélie, jeudi, à l'occasion d'une messe présentée au sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré.

Le pape a parlé du voyage des disciples d'Emmaüs, à la fin de l'Évangile de saint Luc, et de la culpabilité qu'ils ressentaient après la mort de Jésus.

Le pontife a indiqué que l'on pouvait se poser des questions, se demander «qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cela est arrivé? Comment cela a-t-il pu arriver?»

«Ce sont les questions que chacun de nous se pose à lui-même; et ce sont aussi les interrogations brûlantes que cette Église pèlerine au Canada fait résonner dans son cœur sur un éprouvant chemin de guérison et de réconciliation», a-t-il déclaré dans sa langue maternelle, l'espagnol, après avoir prononcé quelques mots en français pour ouvrir la messe.

«Nous aussi, face au scandale du mal et au Corps du Christ blessé dans la chair de nos frères autochtones, nous sommes plongés dans l'amertume et nous ressentons le poids de l'échec.»



Crédit | John Locher - La Presse canadienne

Il faut toutefois être attentif à la tentation de la fuite, a-t-il ajouté, «s'enfuir du lieu où les faits se sont produits, tenter de les enlever, chercher un ''endroit tranquille'' comme Emmaüs pour ne plus y penser».

Croire que l'échec est définitif est l'ennemi du cheminement spirituel, a-t-il indiqué, et cette pensée peut nous paralyser dans l'amertume et dans la tristesse, nous convaincre qu'il n'y a plus rien à faire et que ça ne vaut donc pas la peine de trouver une voie pour recommencer.

Le chemin de Jésus, a-t-il conclu, est la seule voie vers la guérison.

«Laissons sa Parole interpréter l'histoire que nous vivons comme individus et comme communauté et nous indiquer la voie pour guérir et pour nous réconcilier», pour ensuite «devenir des instruments de réconciliation et de paix dans la société dans laquelle nous vivons».

Plusieurs centaines de personnes, majoritairement des Autochtones, prenaient place à l'extérieur du site en début de matinée. Équipés de chaises pliantes et de glacières en prévision de longues heures d'attente avant l'arrivée du Saint-Père, la plupart des fidèles se sont levés très tôt pour assister à cet événement.



Crédit | John Locher - La Presse canadienne

Anna Hervieux, Innue de Pessamit, sur la Côte-Nord, était dans un état d'excitation à la venue du souverain pontife.

«J'ai dormi à peine quatre heures, normalement je dors quasiment un bon 11 heures. Je suis vraiment fébrile. Je ne me suis jamais senti comme ça. J'ai hâte de le voir», a confié Mme Hervieux, qui habite Québec.

Certaines personnes présentes accompagnent des proches survivants des pensionnats pour Autochtones qui assistent à l'événement à l'intérieur du sanctuaire.

Le premier ministre François Legault a souligné, à son arrivée au sanctuaire, que plusieurs des «belles valeurs» du Québec provenaient de la religion catholique.

«La religion catholique a apporté beaucoup de bonnes choses au Québec», a-t-il déclaré, ajoutant toutefois que l'héritage de l'Église n'était pas que positif.

«Malheureusement, on a la situation des pensionnats autochtones. Quand on pense à ça, c'est inacceptable, ça n'a pas de bon sens que pendant une période sombre de notre histoire des enfants aient été enlevés des familles autochtones pour être envoyés dans des pensionnats.»

M. Legault a indiqué qu'il avait une rencontre privée prévue avec le pontife vendredi, et qu'il en profiterait pour lui demander de remettre aux communautés autochtones tout matériel ou document lié aux pensionnats.

De son côté, le premier ministre Justin Trudeau a indiqué que c'était une bonne chose que le plus haut représentant de l'Église catholique soit au Canada pour s'excuser et travailler à la réconciliation.

Il s'attend à ce que le pape répète les excuses qu'il a déjà présentées depuis le début de son séjour, mais aussi à l'entendre parler du travail qu'il reste à accomplir «pour reconnaître l'humanité et défendre la culture, l'identité de tous et toutes, et surtout des communautés autochtones».

Le site est l'un des lieux de pèlerinage les plus anciens et les plus populaires d'Amérique du Nord et attire chaque année plus d'un million de visiteurs.

Les organisateurs s'attendent à ce que plus de 16 000 personnes y assistent, bien que la participation aux événements en Alberta ait été surestimée.

Plus tard dans la journée, le pape assistera aux vêpres avec des représentants de l'église dans la cathédrale-basilique Notre-Dame de Québec.



Crédit photo: CTV News

Prenant la parole à la Citadelle de Québec, le pape a demandé pardon pour le tort causé par les politiques d'assimilation menées dans les pensionnats.

Le pape s'est rendu sur le site historique pour des réunions privées avec la gouverneure générale Mary Simon et le premier ministre Justin Trudeau.

Plus tard, il s'est adressé à une petite salle de dignitaires autochtones et de survivants des pensionnats.

Le pontife a exprimé sa profonde honte et sa tristesse pour le rôle joué par différentes institutions catholiques locales dans le système de pensionnats.

Il s'agit des deuxièmes excuses papales en sol canadien pour le pape François, qui est à mi-parcours de sa tournée.

Lundi, il a demandé pardon pour le «mal commis par tant de chrétiens contre les peuples autochtones», lors d'un discours à Maskwacis, en Alberta.

Il doit faire une brève escale à Iqaluit vendredi avant de rentrer à la Cité du Vatican.