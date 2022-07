Le pape François a officiellement présenté des excuses aux survivants des pensionnats pour Autochtones et à leurs familles pour le rôle que l'Église catholique romaine a joué dans ces établissements.

Le souverain pontife s'est exprimé lundi à Maskwacis, en Alberta, où il a visité l'ancien site du pensionnat Ermineskin, l'un des plus grands au pays.

Après un moment de recueillement sur le site de l'ancien pensionnat, le pape s'est rendu à Maskwa Park, une enceinte circulaire qui était souvent utilisée pour les pow-wow. Des milliers de survivants des pensionnats et membres de leurs familles étaient présents.

À la suite d'une grande entrée traditionnelle des chefs, sous le son des tambours et des chants traditionnels, le pape a prononcé ses excuses officielles tant attendues des membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

«Bien que la charité chrétienne ait été présente et qu'il y ait eu de nombreux cas exemplaires de dévouement envers les enfants, les conséquences générales des politiques liées aux écoles résidentielles ont été catastrophiques», a-t-il affirmé en espagnol, sa langue maternelle.

«Ce que la foi chrétienne nous dit, c'est qu'il s'agissait d'une erreur dévastatrice, incompatible avec l'Évangile de Jésus-Christ. Il est douloureux de savoir que ce socle solide de valeurs, de langue et de culture, qui a donné à vos peuples un authentique sens d'identité, s'est érodé, et que vous continuez à en subir les conséquences. Face à ce mal indigne, l'Église s'agenouille devant Dieu et implore le pardon des péchés de ses enfants.»

Le premier ministre Justin Trudeau et la gouverneure générale Mary Simon, ainsi que d'autres dirigeants politiques et autochtones, étaient présents. Le pape était assis au milieu d'une scène toute blanche, entouré de quatre chefs.

On estime que 150 000 enfants autochtones ont été contraints de fréquenter les pensionnats, où la négligence et les abus physiques et sexuels étaient fréquents. Plus de 60 % de ces écoles étaient gérées par l'Église catholique.

Au cours de ses excuses, le pape a reconnu que même si souhaitée par plusieurs, sa visite pourrait raviver de nombreux souvenirs douloureux chez les nombreux survivants. Il a toutefois estimé qu'elle était essentielle.

«Je suis ici parce que la première étape de ce pèlerinage pénitentiel au milieu de vous est celle de renouveler la demande de pardon et de vous dire, de tout mon cœur, que je suis profondément affligé: je demande pardon pour la manière dont, malheureusement, de nombreux chrétiens ont soutenu la mentalité colonisatrice des puissances qui ont opprimé les peuples autochtones.»

«Je suis affligé. Je demande pardon, en particulier, pour la manière dont de nombreux membres de l’Église et des communautés religieuses ont coopéré, même à travers l’indifférence, à ces projets de destruction culturelle et d’assimilation forcée des gouvernements de l’époque, qui ont abouti au système des écoles résidentielles», a mentionné le Saint-Père.

Les paroles du pape étaient traduites en anglais par un prêtre. Lors des moments les plus importants du discours, la foule a applaudi, forçant l'interprète à prendre quelques pauses.

Les applaudissements les plus nourris sont toutefois survenus après le discours. Lors d'une dernière chanson, le chef Wilton Littlechild a déposé une coiffe traditionnelle à plumes sur la tête du pape, qui a paru surpris sur le coup, mais qui a ensuite affiché un large sourire.

Une première étape

En réaction à ces excuses, le Congrès des peuples autochtones s'est dit heureux d'entendre le pape reconnaître le rôle que l'Église a joué dans les «innombrables atrocités dans les pensionnats».

«Il est temps que l'Église catholique fasse les investissements nécessaires pour aider à garantir que les individus et les communautés puissent guérir», a cependant rappelé son chef national, Elmer St. Pierre.

Le pape s'est engagé à poursuivre sur la voie de la guérison avec les peuples autochtones. Il a pris l'image de mocassins, que des délégués lui ont remis lors d'un récent voyage au Vatican, qu'il comptait leur remettre afin de «marcher ensemble, prier ensemble, travailler ensemble, pour que les souffrances du passé cèdent la place à un avenir de justice, de guérison et de réconciliation».

«Une partie importante de ce processus consiste à mener une sérieuse recherche sur la vérité du passé et à aider les survivants des écoles résidentielles à entreprendre des chemins de guérison pour les traumatismes subis», a souligné le pape.

Avant son discours, le pape s'est recueilli en silence devant le cimetière de la Nation Crie, où les restes d'élèves des pensionnats sont probablement enterrés.

En après-midi, le souverain pontife rencontrera les communautés autochtones et les membres de la paroisse à l'église du Sacré-Cœur, à Edmonton.

Plus tard dans la semaine, le pape prévoit organiser une grande messe en plein air au stade de football de la ville et participer à un pèlerinage au lac Sainte-Anne, avant de se rendre à Québec et à Iqaluit.