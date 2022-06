Malgré la blessure au genou qui l'incommode, le Pape viendra au Canada comme prévu en juillet

Le Vatican a confirmé vendredi le voyage du Pape au Canada du 24 au 30 juillet prochain.

Selon l’itinéraire rendu public, il débutera sa visite canadienne à Edmonton.

«Nous prions pour que ce pèlerinage soit une nouvelle étape significative dans le long processus de guérison, de réconciliation et d'espoir», a déclaré l'archevêque Richard Smith d'Edmonton, coordonnateur général de la visite papale au Canada.

Il sera à Québec les 27, 28 et 29 juillet.

Le souverain pontife sera accueilli à la Citadelle par la gouverneure générale, Mary Simon.

Une rencontre est également prévue avec le premier ministre François Legault ainsi qu’avec les représentants des autorités civiles, diplomatiques et autochtones.

Le 28 juillet, le Pape François célébrera en matinée une messe à la Basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré. Entre 10 000 et 15 000 invités sont attendus.

François Premier complétera sa visite au Canada par un arrêt à Iqualuit le 29 juillet.

François devrait présenter des excuses pour le rôle de l'Église catholique romaine dans les pensionnats fédéraux pour Autochtones.

La publication du programme intervient alors que certains craignaient que la santé du pontife ne retarde ce voyage au Canada. Plus tôt ce mois-ci, un voyage prévu au Congo et au Soudan du Sud a été annulé «afin de ne pas compromettre les résultats de la thérapie qu'il subit pour son genou», a déclaré le Vatican. Le pape François utilise un fauteuil roulant depuis plus d'un mois et a du mal à marcher et à se tenir debout.

Avec des informations de la Presse canadienne