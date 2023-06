Le fait de regrouper les transporteurs Swoop et Sunwing Airlines sous l'enseigne WestJet n'entraînera pas d'augmentation des tarifs aériens, car l'intégration des transporteurs à bas prix réduira également les coûts, a fait valoir mercredi le chef de la direction de WestJet, Alexis von Hoensbroech.

Lors d'un entretien téléphonique, le grand patron a souligné que la deuxième plus grande ligne aérienne du Canada serait en mesure de déplacer les avions plus facilement à l'intérieur de sa flotte et d'élargir sa gamme de destinations pour les voyageurs à la recherche de billets bon marché.

«Je ne pense pas que cela se traduira par des tarifs plus élevés», a affirmé M. von Hoensbroech.

«Avec cette envergure, nous pourrons en fait réaliser notre exploitation plus efficacement et aussi de manière plus fiable, car si quelque chose vire mal pour une petite compagnie aérienne, il lui est beaucoup plus difficile de se rétablir», a-t-il expliqué.

La quasi-totalité des quelque 150 avions actuellement sous les marques WestJet, Swoop et Sunwing -- ce nombre n'inclut pas les appareils du service régional WestJet Encore, sont des Boeing 737, ce qui facilite l'intégration de la flotte et permettra à la compagnie aérienne de desservir les communautés de manière plus flexible, a fait valoir M. von Hoensbroech.

«Prenons Victoria. De Victoria à Cancún, il n'y aura peut-être pas suffisamment de voyageurs pour remplir un avion Sunwing avec 189 personnes à son bord. Par conséquent, Sunwing ne pourrait pas offrir ce vol.»

«Si nous mettons un avion WestJet à la place, nous pouvons en fait regrouper non seulement les invités du voyage à forfait, mais également tous les autres segments qui pourraient vouloir se rendre à Cancún. Ou nous pourrions utiliser un vol WestJet de Victoria à Calgary et alimenter un avion qui va de Calgary à Cancún», a-t-il affirmé depuis le siège social de l'entreprise à l'aéroport de Calgary.

Comme ses rivaux Flair Airlines et Porter Airlines, WestJet veut étendre considérablement ses activités au cours des prochaines années. Elle a passé des commandes pour obtenir 61 avions Boeing 737 dans les cinq prochaines années, en plus de détenir une option pour 20 appareils supplémentaires.

Au cours des deux dernières semaines, la société établie à Calgary a annoncé à ses employés qu'elle fermerait Swoop à la fin octobre et Sunwing Airlines au cours des prochaines années, pour intégrer les deux lignes aux activités principales de WestJet tout en maintenant la division des voyages organisés de Sunwing.

Certains experts ont prévenu que les fusions entraîneraient une baisse de la concurrence et une hausse des tarifs aériens, en particulier pour les destinations soleil.

WestJet et Sunwing représentent 37 % de la capacité en sièges sur les vols directs vers les destinations soleil et 72 % depuis l'Ouest canadien, selon un rapport publié en octobre par le Bureau de la concurrence.

Alors que la concurrence reste intense et que les prix sont bas sur les principales liaisons canadiennes, comme entre Toronto et Vancouver, les tarifs pour les destinations soleil, les villes américaines et les points chauds européens ont tous augmenté au cours de la dernière année.