S’il devient premier ministre le 3 octobre prochain, le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, offrira un crédit d’impôt de 500 $ aux personnes qui s’abonnent au gym ou à une équipe sportive.

Éric Duhaime souhaite ainsi redonner le goût aux Québécois et Québécoises de faire du sport et de combattre l’inactivité physique en hausse depuis les 24 derniers mois.

«Vous savez comme moi que [la pandémie] a été très dommageable particulièrement pour les jeunes. On estime qu’il y a deux heures de sport en moins qui ne sont plus pratiqués par semaine. La sédentarité nous guette ainsi que les problèmes psychologiques et d’obésité», a expliqué M. Duhaime lors d’un point de presse au gym Crossfit Québec, situé dans la région de la Capitale-Nationale.

DOSSIER | Élections Québec 2022

«Il ne faut pas le voir comme une dépense, mais comme un investissement», a lancé le conservateur. «Chaque dollar que vous investissez dans le sport va rapporter 3 $ en frais de santé qu’on n’aura pas à payer plus tard. On aime mieux avoir des Québécois qui vont coûter moins cher à maintenir en santé que des Québécois malades. Le sport, avec une bonne nutrition, est l’une des choses que l’on peut faire pour améliorer notre qualité de vie et éviter les hôpitaux», a expliqué M. Duhaime.

Il s'agit là d'une autre proposition conservatrice en matière de santé physique. En effet, Éric Duhaime entend obliger tous les enfants à faire un minimum de 30 minutes d'éducation physique à tous les jours, préférablement le matin, de la maternelle à la fin du secondaire. Le chef conservateur a rendu publique en août une politique de santé préventive en six points, dont l'éducation physique obligatoire à l'école est la mesure-phare.

Pas de cible d'immigration

Contrairement aux autres partis dans la course, M. Duhaime n'a pas voulu nommer de cible précise quant au nombre d'immigrants souhaités, soutenant qu'«avant même de parler des seuils, la priorité c'est de s'assurer que la personne qui vient ici a un travail». L'immigration n'est selon lui pas un panacée pour lutter contre la pénurie de main-d'oeuvre, bien qu'elle puisse aider.

«Le seuil de 50 000 personnes, je ne pense pas que c'est un problème», a-t-il toutefois commenté.

M. Duhaime a aussi souligné l'importance de l'«intégration au fait français», alors que le dernier recensement de Statistique Canada indiquait que le poids démographique des Québécois francophones est passé de 79 % en 2016 à 77,5 % en 2021.

Interrogé sur son programme, qui prône la sélection des «immigrants permanents en fonction de leur compatibilité civilisationnelle (valeurs occidentales et capacité d'intégration à la culture québécoise) et leur connaissance avérée de la langue française», il a répondu que les nouveaux arrivants devraient partager des valeurs québécoises comme l'égalité entre les hommes et les femmes et la tolérance de l'homosexualité. Il n'a toutefois pas précisé de quelle manière cet objectif serait atteint.

Un candidat du PCQ, le Dr Roy Eappen, avait pourtant fait parler de lui quand il avait affirmé que l'État ne devrait pas interdire aux commerces de refuser d'embaucher ou de servir des personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur ethnicité. ce propos, M. Duhaime a répliqué que le Dr Eappen, lui-même gai et immigrant, a cette position parce qu'il est un fervent défenseur des libertés individuelles et encouragerait à boycotter ce genre d'établissement.

Avec l'information de La Presse canadienne