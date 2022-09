Le candidat du Parti conservateur du Québec (PCQ) dans Beauce-Sud, Jonathan Poulin a promis la création d’une Charte québécoise des droits des victimes advenant l’élection de son parti aux prochaines élections provinciales du 3 octobre.

M. Poulin affirme que le Québec est dernier de classe en matière de délai et de report dans le système judiciaire.

«En 2022, la situation est encore plus problématique. Ce dysfonctionnement réduit le nombre de victimes qui porte plainte notamment en matière de crimes sexuels et de violence conjugale et familiale», de dire Jonathan Poulin.

Avocat de formation, M. Poulin précise que la charte serait ensachée dans une loi québécoise. Le modèle de loi pourrait ressembler à celle qui existe au fédéral.

Le PCQ affirme également vouloir mettre des efforts pour protéger les femmes contre la violence conjugale.

«En 2021 au Canada, plus de 185 femmes ont été assassinées dont 60% dans un contexte familial», affirme Jonathan Poulin.

Le Parti conservateur du Québec propose également l'adoption d'une loi pour permettre aux personnes qui ont des craintes pour leur sécurité d'accéder au casier judiciaire de leur partenaire. Une loi similaire - Claire’s Law - a été adoptée en Alberta en 2021. Une telle loi permettrait à une personne de s'adresser à un corps policier afin de vérifier si un nouveau conjoint ou une nouvelle cojointe a des antécédents criminels.

Le parti d'Éric Duhaime veut également investir adéquatement dans les services d'aide aux hommes violents en créant un réseau de centres de thérapies.

Le PCQ veut également poursuivre les investissements dans les corps policiers pour améliorer la sécurité dans les rues et les communautés du Québec.

Au niveau de la criminalité et la santé mentale, le PCQ veut notamment mettre en place un réseau d'hébergement communautaire pour les personnes souffrant de troubles mentaux à titre d'alternative à l'incarcération.

Concernant la lutte à l'exploitation sexuelle des mineurs, s'engage à réallouer des ressources financières aux services de police afin de maximiser leur intervention et à mettre sur pied des programmes d'aide pour les victimes.

Registre public des délinquants sexuels

Le 12 septembre dernier, Éric Duhaime a fait une autre promesse en matière de justice, soit celle de créer un registre public des délinquants sexuels si le PCQ était élu le 3 octobre prochain.

Un tel registre existe déjà au palier fédéral, mais seules les forces de l’ordre y ont accès.

Éric Duhaime a d’ailleurs reproché au gouvernement de François Legault de ne pas avoir respecté l’engagement qu’il avait pris en 2018 de mettre sur pied un tel registre.

Le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) a justifié sa décision de ne pas donner suite à son engagement, en invoquant des arguments de nature juridique. Selon lui, une telle initiative «pose des défis juridiques, à cause de la protection des données personnelles», a-t-il dit en réaction aux commentaires du chef conservateur.