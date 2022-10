Le candidat conservateur dans la circonscription de Beauce-Nord réclame un recomptage à la suite de sa défaite devant le candidat de la CAQ Luc Provençal.



S'adressant aux médias après l'annonce de sa défaite, Olivier Dumais estime que le résultat «est trop serré pour laisser ça comme ça, parce que le Parti conservateur a besoin d'une voix parlement».

Rappelons que le chef conservateur Éric Duhaime a été défait dans Chauveau et qu'aucun député du PCQ n'a réussi à se faire élire au Québec.

Le caquiste Luc Provençal a remporté la victoire des élections générales québécoise dans Beauce-Nord lundi avec un total de 14 590 votes selon la dernière mise à jour des chiffres d'Élections Québec. Il s'agit de seulement 202 votes d'écart avec le candidat du PCQ Olivier Dumais.

En Beauce-Nord, la péquiste Paméla Lavoie-Savard est arrivée troisième avec 1 994 votes, puis en quatrième place, on retrouve le candidat de Québec solidaire, François Jacques-Côté, avec 1 522 votes.

Le taux de participation pour la Beauce-Nord est estimé à 77,03 % par Élections Québec. La circonscription comptait 151 bureaux de vote et 44 093 électrices et électeurs inscrits. Sur les 33 963 votes exercés, Élections Québec compte 33 591 bulletins valides et a rejeté 372 bulletins de vote.

Recomptage ou non ?

Contacté par Noovo Info, Élections Québec a fait savoir qu'il existe bien trois scénarios pouvant entraîner la tenue d'un dépouillement judiciaire :

Un dépouillement judiciaire a lieu automatiquement si, au terme du recensement des votes, il y a égalité des voix entre deux candidats ou plus pour la première position;

Un dépouillement judiciaire peut être demandé par le candidat qui a terminé en 2e position s’il est séparé du vainqueur par moins de 1/1000 des votes;

Un dépouillement judiciaire peut être demandé par toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’un scrutateur ou le directeur du scrutin a compté ou rejeté illégalement des bulletins de vote ou dressé un relevé de dépouillement inexact.

Dans le cas qui nous préoccupe en Beauce-Nord, la deuxième option s'applique et la demande de recomptage doit être adressée à la Cour du Québec. Élections Québec fait savoir que la demande doit être déposée dans les quatre jours suivant la fin du recensement des votes.

Beauce-Sud

Par ailleurs, l'élection a aussi été serrée dans Beauce-Sud alors que Samuel Poulin de la CAQ a été réélu avec seulement 425 votes d'avance sur son adversaire du PCQ, Jonathan Poulin.

Viens ensuite Olivier Fecteau de Québec solidaire (1 623 votes) et Jean-François Major du Parti québécois (1515 votes).