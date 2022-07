Le président-directeur général de la World Wrestling Entertainment (WWE), Vince McMahon, a annoncé sa retraite, vendredi, laissant le monde de la lutte derrière lui.

«À 77 ans, il est temps pour moi de prendre ma retraite. Merci à l’univers de la WWE», a écrit le promoteur via son compte Twitter.

At 77, time for me to retire.

Thank you, WWE Universe.

Then. Now. Forever. Together. #WWE #thankful — Vince McMahon (@VinceMcMahon) July 22, 2022

«Au fil des années, ce fut un privilège d'aider la WWE à vous apporter de la joie, à vous inspirer, à vous ravir, à vous surprendre et à toujours vous divertir. Je tiens à remercier ma famille d'avoir grandement contribué à notre succès, et je tiens également à remercier toutes nos Superstars et employés passés et présents pour leur dévouement et leur passion pour notre marque», a-t-il dit par voie de communiqué.



«Plus important encore, je voudrais remercier nos supporters de nous avoir permis d'entrer chez vous chaque semaine et d'être votre choix de divertissement. J'ai la plus profonde appréciation et admiration pour nos générations d'amateurs du monde entier qui ont aimé, aiment encore et, dans certains cas, adorent notre forme de divertissement sportif».

«La WWE continuera à vous divertir avec la même ferveur, le même dévouement et la même passion. Je suis extrêmement confiant dans le succès continu de la WWE, et je laisse notre entreprise entre les mains compétentes d'un groupe extraordinaire de supervedettes, d'employés et de cadres, en particulier, la présidente et co-PDG Stephanie McMahon et le co-PDG Nick Khan. En tant qu'actionnaire majoritaire, je continuerai à soutenir la WWE de toutes les manières possibles».

«Je remercie personnellement nos partenaires communautaires et commerciaux, nos actionnaires et notre conseil d'administration pour leurs conseils et leur soutien au fil des ans».

McMahon a conclu le message avec «Avant. Maintenant. Toujours. Ensemble', faisant écho au slogan de l'entreprise qu'il a bâtie».

Ce dernier avait momentanément quitté son poste de PDG de la WWE en juin, alors qu’il est le sujet d’une enquête. Sa fille, Stephanie McMahon, avait pris le relais de la compagnie.

Une enquête en cours sur des allégations d'inconduite sexuelle

Selon le Wall Street Journal, Vince McMahon aurait déboursé plus de 12 millions de dollars au cours des 16 dernières années pour étouffer des allégations d’inconduite sexuelle. Le chef du conseil d’administration de la WWE aurait notamment déboursé 7,5 millions $ pour avoir des contacts sexuels avec une ancienne lutteuse.

Citant des sources au courant des dossiers, le Journal a avancé que quatre femmes ayant eu des liens avec WWE ont signé des ententes leur interdisant de parler de leurs interactions avec McMahon.

Concernant l'enquête en cours, McMahon a déjà dit qu'il coopère avec celle-ci.

McMahon était le leader et l'un des visages majeurs de WWE depuis des décennies, établissant entre autres l'événement-phare WrestleMania et le WWE Network.

Quand il a acheté ce qui était la Word Wrestling Federation de son père, en 1982, les matches étaient présentés dans de petits arénas. L'an dernier, les revenus de WWE ont dépassé un milliard $ pour la première fois.

Des lutteurs comme Hulk Hogan, Dwayne The Rock Johnson, Stone Cold Steve Austin et John Cena sont devenus des noms très connus en dehors de la lutte également.

WrestleMania 38 s'est déroulé au stade des Cowboys de Dallas en avril.

Le 30 juillet, Summerslam aura lieu au Nissan Stadium, le domicile des Titans du Tennessee.

Avec les informations de la Presse canadienne.