Le célèbre peintre et sculpteur colombien Fernando Botero, connu pour ses représentations de personnages aux volumes exagérés, est décédé à Monaco, a annoncé sa fille. Il avait 91 ans.

Lina Botero a déclaré à la station de radio colombienne Caracol que son père était décédé vendredi matin des suites d’une pneumonie.



Botero a représenté des politiciens, des animaux, des saints et des scènes de son enfance sous une forme gonflée et colorée immédiatement reconnaissable.

De son vivant, l’artiste a acquis une renommée et une influence mondiales, malgré ses origines modestes, et ses peintures ont été exposées dans le monde entier. Ses imposantes sculptures en bronze se trouvent dans les parcs et les avenues de nombreuses capitales européennes et latino-américaines.

Botero est né le 19 avril 1932 à Medellin, en Colombie. Enfant, il a été inscrit par un oncle dans une école de tauromachie qu’il quitta rapidement, mais ce fut un monde représenté plus tard dans ses peintures. Il a décidé à 14 ans de consacrer sa vie aux arts. Sa mère a soutenu la décision, mais lui a dit qu’il devrait payer ses études.

Adolescent, Fernando Botero a participé à une exposition collective à Bogota et y a réalisé sa première exposition individuelle en 1951. L’année suivante, il s’est rendu à Madrid pour étudier à l’Académie royale des beaux-arts de San Fernando. Plus tard, à Florence, il a appris la technique de la fresque à l’Academia San Marcos.

Depuis l’Europe, il s’est rendu au Mexique pour étudier le travail de Diego Rivera et José Clemente Orozco.

Au cours de ses voyages, Botero a épousé Gloria Zea, avec qui il eut trois enfants, Fernando, Lina et Juan Carlos. De retour à Bogota en 1958, il a été nommé professeur à l’École des Arts de l’Université Nationale. Il a ensuite divorcé et s’est installé à New York en 1960.

Dans les années 1960, Botero a commencé à expérimenter le volume des objets et des personnages dans ses peintures. Ses créations originales et rondes ont attiré l’attention des critiques d’art et le peintre a alors réalisé des centaines de dessins ainsi qu’un millier de peintures.

L’artiste s’est remarié en 1964 avec Cecilia Zambrano et en 1970 ils ont eu un fils, Pedro, décédé quatre ans plus tard dans un accident de voiture en Espagne. Botero a également divorcé de Zambrano. Il a exposé la douleur après la mort de son fils dans le tableau « Pedrito ». Il a également fait don de 16 ?uvres au Musée d’Antioquia, à Medellin, en hommage au garçon et, à son tour, le musée a baptisé une salle en mémoire de Pedrito Botero.

Dans les années 1970, Botero abandonne la peinture et commence à expérimenter des sculptures en bronze, marbre et fonte, qui lui apportent un grand succès. En 1978, Botero revient à la peinture, puis alterne entre les deux disciplines.

Botero a déclaré qu’il peindrait tous les jours du matin au soir, et dans un silence absolu, afin que rien ne puisse le distraire.

« Fernando Botero est l’une des personnes les plus disciplinées que l’on puisse rencontrer. Ses amis et sa famille affirment qu’il travaille tous les jours de chaque année. Pour Botero, il n’y a pas de jours de repos, pas de vacances, pas de week-end », a écrit son fils Juan Carlos Botero dans une biographie de son père publiée en 2010.

À Noël, « il peint. Le jour de son anniversaire, il peint. Au Nouvel An, il peint ».

Botero aimait beaucoup son pays d’origine et a fait trois dons majeurs au Musée d’Antioquia au fil des ans.

Dans les années 1990, Botero a produit de volumineuses sculptures destinées à être exposées à Monte-Carlo et sur les Champs-Élysées, à Paris, devenant ainsi le premier artiste étranger à exposer son travail dans ces espaces.

En 1995, sa sculpture en bronze « L’Oiseau », pesant plus de 1,8 tonne et exposée dans un parc de Medellin, a été dynamitée par des assaillants inconnus, causant la mort de 22 personnes et en blessant plus de 200.