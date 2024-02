Un photographe a déclaré à la police que le père de Taylor Swift l'avait frappé au visage mardi sur le bord de l'eau, à Sydney, quelques heures après la fin de la tournée australienne de la pop star.

Ben McDonald a affirmé avoir fourni à la police une déclaration alléguant que Scott Swift l'avait agressé au quai de Neutral Bay, où le père et la fille venaient de débarquer d'un yacht.

Le bureau des médias de la police de Nouvelle-Galles-du-Sud a confirmé que la police enquêtait sur l'agression présumée d'un homme de 51 ans par un homme de 71 ans à 2 h 30 du matin. La police n'a pas divulgué les noms, conformément à sa politique en la matière pour des accusations de ce type.

Le représentant de Taylor Swift n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire envoyée par courrier électronique.

Mais un porte-parole de la vedette a déclaré au magazine Rolling Stone qu'au moment de l'incident, deux personnes «poussaient agressivement» pour atteindre Taylor Swift. Elles auraient attrapé un agent de sécurité et auraient menacé un membre du personnel de la chanteuse.

M. McDonald a raconté que des médias attendaient de photographier la vedette alors qu'elle marchait avec son entourage depuis une jetée jusqu'aux deux voitures qui l'attendaient.

«Il y avait environ quatre ou cinq agents de sécurité là-bas et à un moment donné, l'un des agents de sécurité américains a commencé à me pousser avec son parapluie, en visant mon appareil photo, puis Taylor est montée dans sa voiture», a affirmé M. McDonald à l'Associated Press.

«Quelqu'un d'autre s'est précipité vers moi et m'a frappé sur le côté gauche du visage. Au départ, je pensais que c'était un agent de sécurité australien qui essayait d'être le héros du moment face aux Américains, mais il s'est avéré que c'était son père», a ajouté M. McDonald.

Ben McDonald a déclaré avoir réalisé que son agresseur présumé ne faisait pas partie des services de sécurité après avoir vu une photo de lui tenant la main de sa fille en examinant les photos qu'il avait prises durant la soirée. M. McDonald a ensuite identifié Scott Swift à partir d'une photo en ligne.

Taylor Swift a quitté le pays à bord d'un jet privé mardi, après que plus de 600 000 spectateurs aient assisté à l'étape australienne du Eras Tour lors de sept concerts dans des stades australiens.

Le paparazzi vétéran a admis qu'il avait décidé de signaler l'attaque à la police bien qu'il n'ait pas été grièvement blessé.

«C’était juste un coup de poing dans les babines. C’est un peu sensible, mais je n’ai aucune ecchymose et cela n’a pas nécessité d’assistance médicale», a confirmé M. McDonald.

«En 23 ans, je n'ai jamais été agressé et frappé au visage, et encore moins par le père d'une vedette», a-t-il ajouté.

Ben McDonald a soutenu qu'il n'y avait aucune raison pour justifier cette violence.

«Nous ne nous sommes pas précipités sur la jetée. Nous ne nous sommes pas précipités à l’arrière du bateau. Nous avons attendu qu'elle arrive. J'étais très civil», a-t-il raconté.

«Mais non, ils ont dû être [une insulte] et déployer les parapluies sur elle, puis nous pousser les parapluies au visage et ensuite faire croire que c'est nous qui sommes entrés en contact avec eux», a-t-il ajouté.