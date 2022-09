La cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ), Dominique Anglade, a réitéré son message sur la collaboration d'un gouvernement libéral avec les municipalités du Québec.

«Très contente d'être ici pour parler des municipalités avec l'UMQ», a-t-elle dit en conférence de presse, avant de prendre la parole lors du sommet électoral de l'Union des municipalités du Québec (UMQ).

En participant à l'événement, Mme Anglade souhaite notamment montrer «le style de leadership» qu'elle souhaite avoir, si le PLQ est élu en octobre prochain.

Elle parle notamment de collaboration avec les municipalités.

«On va travailler [ensemble] pour lutter contre les problèmes qu'on a aujourd'hui et sur les différents enjeux en matière d'inflation, de lutte contre les changements climatiques et du [manque] de main d'oeuvre», a-t-elle précisé en point de presse.

«Les municipalités ont un énorme rôle à jouer. Ce qu'ils vont trouver en moi, c'est une véritable partenaire, une partenaire de jeu qui va vouloir faire en sorte que les municipalités vont rayonner», a ajouté la cheffe du PLQ.

Environnement

La lutte contre les changements climatiques est l'un des principaux sujets qui seront mis de l'avant par les libéraux, lors du sommet.

«Le gouvernement libéral s'assoirait avec eux [les municipalités] et reconnait l'importance d'investir massivement d'un point de vue de la lutte aux changements climatiques notamment par les infrastructures. Il y a beaucoup de choses à faire et il y a un coût à ne rien faire», a renchéri Mme Anglade.

À l'issue d'une tournée de l'ensemble des municipalités membres de l'UMQ, Daniel Côté a indiqué que celles-ci ont deux priorités, soit l'inflation et l'adaptation aux changements climatiques.

«Le contexte inflationniste pèse lourd dans la balance, a-t-il déclaré. Le carburant coûte plus cher, l'asphalte coûte plus cher, le béton coûte plus cher, les services aussi comme le déneigement, la collecte des matières résiduelles», a-t-il dit.

Les élus municipaux se sont dits prêts à soutenir les efforts de lutte contre les gaz à effet de serre, mais Québec doit comprendre que les municipalités, elles, sont prises avec les dégâts actuels des changements climatiques. L'adaptation aux changements climatiques est pour eux une priorité de tous instants, puisque leurs effets sont déjà présents.

Augmenter ou réduire les taxes?

Rappelons qu'il y a quelques semaines, le PLQ a déjà promis de réformer la fiscalité des municipalités sans augmenter les comptes de taxes, s'il est élu au pouvoir.

«Si on refuse les demandes financières des villes pour réduire les taxes de citoyens, on met les villes au pied du mur. On nous force en fait à choisir, nous les municipalités, entre augmenter les taxes et baisser la qualité des services», a dit Valérie Plante.

La demande de revoir le pacte fiscal avec les municipalités a été répétée à maintes reprises et les maires ont fait valoir que Québec est très mal placé pour se plaindre de ses relations avec Ottawa puisqu'il traite les villes de la même manière.

Avec les informations de Pierre Saint-Arnaud pour La Presse canadienne