La cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, a dévoilé lundi une série d’engagements visant à aider les aînés.

Ceux-ci visent principalement deux catégories de personnes aînées; celles étant actives et qui souhaitent demeurer à la maison, ainsi que celles nécessitant des soins ou des services.

Mme Anglade était accompagnée de la députée sortante de Verdun, Isabelle Melançon, et du député sortant de Nelligan, Monsef Derraji, pour cette annonce effectuée aux Habitations communautaires Entre-deux-âges, situées à Verdun.

Pour les aînés actifs

Le PLQ propose notamment d’instaurer une «Allocation aînés» de 2000 $ à chaque personne âgée de plus de 70 ans souhaitant demeurer à leur domicile. Les 62 ans et plus bénéficieraient d’un congé de cotisation au Régimes des rentes du Québec, tandis que les 65 ans et plus auraient droit à une exemption d’impôt qui passerait à 30 000 $ et pourraient emprunter les transports en commun gratuitement.

Pour les aînés nécessitant des soins et services

Le plan pour les aînés du PLQ propose de prioriser les aînés dans l’accès à un médecin de famille, d’instaurer des unités de soins intensifs à domicile dans toutes les régions du Québec et à former deux fois plus de gériatres.

Les CHSLD seraient également affectés, alors que le PLQ voudrait y instaurer des ratios personnel-patient sécuritaires et y déployer des pharmaciens d’établissement.

Les organismes communautaires travaillant auprès des aînés à domicile auraient aussi droit à plus de financement.

Enfin, une commission d’enquête publique sur la gestion de la pandémie serait déclenchée.

«Le plan libéral pour les aînés propose de vraies solutions aux vrais enjeux que vivent les aînés. Pour celles et ceux qui sont actifs, il faut leur donner les moyens nécessaires pour s’accomplir, que ce soit avec un soutien financier pour rester le plus longtemps possible à la maison ou encore en leur offrant des incitatifs pour rester sur le marché du travail», a déclaré Dominique Anglade.

«Pour celles et ceux qui ont des besoins plus particuliers, notamment pour des enjeux de santé, nous devons être présents et leur offrir l’aide nécessaire.»

Les principales mesures des autres partis

La Coalition avenir Québec avait déjà promis d’augmenter le Crédit d’impôt pour soutien aux aînés à 2000 $.

De son côté, le Parti québécois voudrait instaurer un protecteur pour les aînés qui veillerait au maintien de la dignité de ceux-ci, en plus d’offrir un rabais d’impôt pour les travailleurs aînés.

Chez Québec solidaire, on propose notamment d'instaurer une allocation pour les proches aidants qui pourrait aller jusqu'à 15 000 $ par année, en plus de doubler l’offre de soin à domicile.

Dans le camp conservateur, on veut favoriser le soutien à domicile et ainsi retarder le plus possible «l’institutionnalisation des aînés». Un crédit d’impôt serait également offert aux travailleurs aînés.

