Le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, s'est rendu aux Îles-de-la-Madeleine, lundi matin, pour constater les dégâts et apporter son soutien aux personnes sinistrées, avec son député sortant, Joël Arseneau.

Ils ont rencontré de nombreux citoyens, dont des pêcheurs et le maire par intérim M. Richard.

«C'est lendemain de tempête, un ouragan qui été d'une force importante et qui a causé des dommages.Fort heureusement tout le monde s'en est sorti indemne. Mais, on a pu faire une tournée des endroits qui ont été touchés et des personnes qui avaient été touchées [...]», a souligné M. Arseneau.

En mêlée de presse, le chef péquiste a souligné l'importance «de faire la liste des suivis» nécessaires pour s'assurer que les Madelinots sinistrés seront indemnisés rapidement.

«C'est une journée remplie et touchante aussi parce qu'il faut être sur place pour entendre les témoignages. [...] En raison d'une chicane entre Québec et Ottawa, il y a des dossiers pour lesquelles il n'y a pas de suivi. Vu qu'il n'y a pas d'équipement pour lever les bateaux, on risquait énormément en allant pendant la tempête», a déploré le Paul St-Pierre Plamondon.

Le chef péquiste poursuit sa tournée électorale aux îles de Cap-aux-Meules, au Havre-aux-Maisons et au Havre Aubert.

