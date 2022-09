Le Parti québécois (PQ) veut défiscaliser le travail des personnes de 60 ans et plus afin d’augmenter leur taux de participation sur le marché du travail.

D’ici 2030, le PQ veut attirer 150 000 travailleurs de 60 ans et plus en réduisant leur taux d’imposition de 15% sur les derniers 35 000$ de revenus déclarés. Cette mesure s’appliquerait sans pénalité sur les rentes et les revenus de retraites.

DOSSIER | Élections Québec 2022

«Nous avons le devoir de trouver des solutions innovantes pouvant être communes aux deux problématiques; des solutions visant l’augmentation des revenus et de la qualité de vie des retraités, tout en faisant en sorte que leurs talents servent le progrès et la prospérité du Québec», a soutenu le chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon.

Le PQ évalue le nombre de postes vacants à 248 000 et que près de 37% des personnes âgées entre 60 et 69 ans sont sur le marché du travail.

Arrêt des cotisations RRQ

Le PQ s’engage également à permettre l’arrêt des cotisations au Régime des rentes du Québec (RRQ) pour les personnes de 65 ans et plus.

«Les aînés qui souhaitent continuer à travailler après 65 ans pourront ainsi bénéficier pleinement de leur travail: les 6,15 % de cotisation retourneront directement dans leurs poches , ce qui constituer a une hausse directe de leurs revenus», a expliqué M. St-Pierre Plamondon.

