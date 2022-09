Le chef du Parti Québécois (PQ), Paul St‑Pierre Plamondon, a annoncé que le nombre de délégations et de bureaux du Québec à l’étranger serait augmenté, s'il est élu le 3 octobre prochain.

En doublant le nombre de délégations et de bureaux québécois à l'étranger, le PQ souhaite faire davantage rayonner la province dans le monde.

«Le Québec ne peut et ne doit compter que sur lui-même pour être bien représenté dans le monde, et pour que ses intérêts soient adéquatement défendus face aux autres nations de la planète», a insisté le chef péquiste.

M. Plamondon promet également de donner plus de ressources à l’Institut de la diplomatie du Québec et de mettre en avant la «diplomatie d’influence» à travers la culture et la lutte contre les changements climatiques.

«Le gouvernement de la CAQ a une vision particulièrement affairiste – et limitée – des relations internationales que nous pouvons entretenir. [...] Les trois quarts des budgets et les deux tiers des postes de nos délégations sont désormais entièrement consacrés à l’économie, aux exportations, au commerce.[...] Mais les relations internationales, ça ne se limite pas aux échanges commerciaux! Le Québec, c’est aussi une culture unique qui gagne à être connue, ainsi qu’un modèle sur le plan de la démocratie et de la solidarité qui peut avoir une réelle influence dans le monde», a ajouté le chef du Parti Québécois.

Cette promesse péquiste coûterait 55 millions de dollars par année au gouvernement.

«On peut voir tellement plus grand, avoir tellement plus d’ambition; il ne faut pas hésiter à prendre la place qui nous revient, dans tous les domaines. Puis, le jour où le Québec sera un pays, nous serons tout à fait libres et en mesure de rayonner sur la scène internationale et de nous assumer pleinement! », a conclu Paul St-Pierre Plamondon.

Actuellement, le Québec compte 14 délégations à l’étranger, en plus de 13 bureaux et de cinq antennes dans le monde.

