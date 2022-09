Le chef du Parti québécois (PQ), Paul Saint-Pierre Plamondon, veut lancer un grand chantier de l’indépendance alimentaire advenant l’élection de son parti le 3 octobre prochain.



Il a fait part de cette ambition à la suite d’une visite d’une ferme laitière abitibienne aux côtés du candidat dans Abitibi-Ouest, Samuel Doré.

«Plus nous serons maîtres de la production agricole chez nous, mieux nous serons outillés contre ce qui se passe dans le reste du monde, et plus nous serons en mesure de contrôler les prix et les coûts des produits; bref, pour le bien de nos producteurs et de tous les Québécois, nous devons sérieusement passer à l’action et chercher à atteindre une réelle indépendance alimentaire» a affirmé M. Saint-Pierre Plamondon.

Le grand chantier de l’indépendance alimentaire vise à protéger les terres agricoles en cessant autant que possible le dézonage et en luttant contre leur accaparement, à favoriser l’achat local et à rendre les entreprises agricoles plus résilientes et former une relève agricole «forte et fière».

Le chef du PQ a par ailleurs indiqué qu’il misera énormément sur l’automatisation et les nouvelles technologies, en plus de réviser en profondeur les programmes de gestion de risques afin de les adapter aux réalités actuelles des entreprises du secteur agricole.

Concernant la relève, le PQ souhaite mettre en place un prêt à long terme pour l’acquisition d’actifs agricoles à taux fixe et bas. Il souhaite aussi appuyer le transfert des fermes vers la relève en octroyant des incitatifs fiscaux aux vendeurs, le cas échéant. Le plan du Parti Québécois prévoit aussi d’adapter les programmes d’aide financière à l’établissement des jeunes en agriculture.

Paul St-Pierre Plamondon poursuit ainsi un projet porté depuis des années par le Parti québécois.

«La pandémie et la guerre en Ukraine l’illustrent de façon éloquente : les événements mondiaux majeurs sur lesquels on n’a aucun contrôle ont un impact considérable sur notre économie, dont l’augmentation spectaculaire des coûts et, par conséquent, des dettes. C’est pourquoi, à nos yeux, il n’y a rien de plus sensé, pour un peuple, que de viser sa pleine indépendance alimentaire.»

PL41 dans la mire du PCQ

Un gouvernement conservateur au Québec négocierait avec le gouvernement fédéral afin de réduire le délai de traitement des demandes de travailleurs étrangers temporaires (TET) et mettrait fin au projet de loi 41, qui modifie la Loi sur les agronomes.

Le candidat conservateur dans Côte-du-Sud, Frédéric Poulin, a dévoilé la plateforme du parti en matière d'agriculture et de ruralité, accompagné du chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, à Montmagny, en Chaudière-Appalaches, dimanche.

En rapatriant l'ensemble des pouvoirs en immigration vers le Québec, M. Duhaime souhaite améliorer le programme de TET, qui n'est présentement pas au bénéfice des agriculteurs et des citoyens, selon lui. Il dénonce notamment les longs délais auxquels doivent faire face les producteurs agricoles pour faire venir des TET, en plus des coûts occasionnés.

Concernant le projet de loi 41, le PCQ note que les agriculteurs n'ont pas été consultés, mais mis devant le fait accompli.

Les promesses de la CAQ aux agriculteurs

Le chef de la Coalition avenir Québec a fait des promesses mercredi dernier aux agriculteurs et aux agricultrices de la province ainsi qu'à leur relève. François Legault a pris la parole alors qu'il participait à une rencontre avec l'Union des producteurs agricole (UPA) en Montérégie.

Le chef de la CAQ a d'abord rappelé à quel point l'autonomie alimentaire est importante affirmant qu'avec ce que les gens ont vécu avec la pandémie de la COVID-19 depuis deux ans, et maintenant avec l'inflation, «ils ont réalisé l'importance de ceux qui nous nourrissent.»

La CAQ a donc annoncé un investissement de 50 millions de dollars pour aider les producteurs agricoles à améliorer leurs pratiques agroenvironnementales si jamais elle était élue.

Selon des chiffres avancés par le chef caquiste, il y a eu 460 nouvelles exploitations agricoles au Québec depuis 4 ans, dont une explosion au sein de la production biologique. La CAQ veut d'ailleurs travailler, advenant sa réélection, à hausser le nombre de productions en serre au Québec.

La CAQ veut également soutenir la relève en promettant d'injecter 50M$ supplémentaires dans le fonds d'investissement pour la relève.

Elle s'engage aussi à changer la façon dont les cotisations sont versées à l'UPA.

Autonomie alimentaire et relève

Pour la directrice générale de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec, Aisha Issa, une autonomie alimentaire du Québec devrait inclure un investissement dans la relève agricole.



Un meilleur rendement de la terre nécessiterait une automatisation et une robotisation. La DG soutient qu’une transition vers ces nouvelles technologies serait facilitée par un meilleur accès à de la formation continue.

En plus d’investir dans les machines, il faut également soutenir l’être humain. C’est du moins ce que croit Mme Issa qui plaide également pour une bonification des ressources en santé mentale.

Le milieu de l’agriculture étant difficile, et parfois isolé, il faudrait soutenir la relève dans l’appréhension de plusieurs autres problématiques selon elle.

Avec des informations de la Presse Canadienne et Noovo Info