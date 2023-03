Le premier ministre japonais Fumio Kishida est arrivé à Kyiv pour une visite surprise mardi, quelques heures après l'arrivée du président chinois Xi Jinping en Russie voisine pour un voyage de trois jours. L'invasion de l'Ukraine par Moscou sera au cœur des discussions lors des deux réunions.

Des images diffusées par la chaîne nationale japonaise NHK ont montré M. Kishida marchant sur le quai de la gare centrale de Kyiv, escorté par quelques personnes qui semblaient être des fonctionnaires ukrainiens. La capitale ukrainienne n'a pas été touchée de plein fouet par la guerre, qui s'est enlisée dans l'est de l'Ukraine.

À lire également :

Des versions contradictoires d'une attaque

Sur le terrain, des responsables russes et ukrainiens ont donné mardi des versions contradictoires de ce qui semblait être une attaque audacieuse, lundi, contre des missiles de croisière russes transportés par train dans la péninsule ukrainienne occupée de Crimée.

Un porte-parole militaire ukrainien a indiqué que Kyiv était à l'origine de l'explosion qui aurait détruit plusieurs missiles de croisière Kalibr près de la ville de Dzhankoi, dans le nord de la Crimée, tout en se gardant d'en revendiquer directement la responsabilité.

Natalia Humeniuk, porte-parole du commandement opérationnel sud de l'Ukraine, a décrit cette frappe comme un signal adressé à la Russie pour qu'elle quitte la péninsule de la mer Noire qu'elle a illégalement prise à l'Ukraine en 2014.

S'exprimant à la télévision ukrainienne, Mme Humeniuk a souligné l'importance de Dzhankoi en tant que nœud ferroviaire et a déclaré que «pour l'instant, la voie à suivre (pour les forces russes en Crimée) est claire - elles doivent quitter la péninsule par voie ferrée».

Une déclaration vague de l'agence de renseignement militaire ukrainienne a indiqué lundi que plusieurs missiles transportés par voie ferrée et destinés à être lancés à partir de sous-marins avaient été détruits, sans préciser si l'Ukraine en était responsable ou quelle arme avait été utilisée. Toutefois, l'agence a laissé entendre que Kyiv était à l'origine de l'explosion, déclarant qu'elle faisait avancer «le processus de démilitarisation de la Russie et préparait la péninsule ukrainienne de Crimée à la désoccupation».

Mardi, les autorités de Crimée installées par Moscou ont donné une version différente des événements, affirmant que des drones ukrainiens avaient attaqué des installations civiles à Dzhankoi.

Sergei Aksenov, le chef de la Crimée nommé par le Kremlin, a déclaré que l'attaque avait fait un blessé parmi les civils, mais qu'elle n'avait causé «aucun dommage sérieux».

Le conseiller de M. Aksenov, Oleg Kryuchkov, a rejeté les affirmations de l'Ukraine et prétendu que les drones ukrainiens avaient visé des zones résidentielles plutôt que la voie ferrée. Igor Ivin, le chef de l'administration locale de Dzhankoi, a indiqué que l'attaque avait endommagé des lignes électriques, une maison privée, un magasin et un bâtiment universitaire.

Lundi en fin de journée, des informations non confirmées diffusées sur les réseaux sociaux affirmaient que les défenses antiaériennes russes avaient abattu plusieurs drones au-dessus de la Crimée. Aucune de ces déclarations n'a pu être vérifiée de manière indépendante.

Les combats continuent

Tout au long de la guerre actuelle, des rapports ont fait état d'attaques contre des bases militaires russes et d'autres infrastructures en Crimée, l'Ukraine revendiquant rarement explicitement la responsabilité de ces incidents, mais les accueillant avec jubilation.

En août, de puissantes explosions ont secoué une base aérienne russe dans l'ouest de la Crimée, l'Ukraine affirmant par la suite que neuf avions de guerre avaient été détruits. Des photos satellites ont montré qu'au moins sept avions de combat avaient explosé et que d'autres avaient probablement été endommagés. Dans un premier temps, les autorités ukrainiennes ont évité de s'attribuer le mérite de l'attentat, tout en se moquant de l'explication russe selon laquelle un fumeur imprudent aurait pu provoquer l'incendie et l'explosion de munitions sur la base de Saki. Fait inhabituel, le plus haut gradé de l'armée ukrainienne a annoncé quelques semaines plus tard qu'il avait ordonné les frappes.

Les autorités nommées par la Russie ont également fait état d'attaques répétées de drones ukrainiens en Crimée, dont la plupart visaient le port de Sébastopol, qui accueille la principale base navale russe.

Ces incidents en Crimée, ainsi que les attaques de drones signalées sur le territoire russe, loin des lignes de front de la guerre, ont mis en évidence des faiblesses majeures dans les défenses de Moscou et mis dans l'embarras le président russe Vladimir Poutine, qui aurait cru que l'invasion de l'Ukraine serait rapide et facile.