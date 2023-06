Le premier ministre du Québec, François Legault, estime qu'on aura besoin de «tout l'été» pour éteindre tous les feux de forêt qui font rage un peu partout dans la province.

«Pour être bien clair, si on veut s'assurer que tout soit éteint, pour qu'éventuellement la forêt cesse de bruler partout, on en a pour l'été», a lancé M. Legault lors d'une mêlée de presse sur la situation.

C'est pour cette raison que Québec «demande de l'aide» et espère que la situation s'améliore dans les autres provinces pour que celles-ci envoient des effectifs qui joindront leurs efforts aux 400 pompiers de la SOPFEU déjà déployés.

«Pour l’instant, on n’a pas les effectifs pour limiter les pertes [de forêt]. On peut s’attendre à une opération qui va durer longtemps», a précisé le premier ministre.

Ce sont environ 200 000 hectares de forêts qui ont été touchés par les incendies, a mentionné la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina.

Relative bonne nouvelle, il n'y aurait pas beaucoup de dommage généré par les feux en ce qui concerne les résidences et les biens appartenant aux municipalités affectées.

Ceci étant dit, les pompiers devront se résoudre à laisser le petit village de Clova brûlé. «Malheureusement, on n'a pas pu sauver Clova», a confirmé M. Legault au sujet du village situé au Sud-Ouest du réservoir Gouin à 500 km de Montréal. Les 36 résidants du hameau situé dans la municipalité de La Tuque en Mauricie ont été évacués.

Peu de temps après son point de presse, la SOPFEU à écrit sur sa page Facebook que «la dernière évaluation de la situation de Clova, où l'intensité du feu a dépassé la capacité de combat des avions-citernes, a permis de constater qu'aucune résidence du village n'a encore été détruite par le feu. Certains chalets pourraient cependant avoir été brûlés».

Voyez le résumé de Simon Bourassa au bulletin Noovo Le Fil 17 dans la vidéo:

«Même si le combat des avions-citernes a été abandonné, la SOPFEU tente présentement de protéger le village par du travail au sol et de l'arrosage héliporté. Cependant, la situation est critique et la SOPFEU pourrait éventuellement être obligée de retirer ses équipes pour leur sécurité», poursuit-on.

Bien que plusieurs régions soient touchées par les feux, c'est en Abitibi où la situation est la plus «inquiétante». La météo des prochains jours apportera du temps plus sec et peu ou pas de précipitations.

Plus tôt lundi, la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, a indiqué lundi matin que plus de 160 incendies de forêt ont lieu actuellement un peu partout sur le territoire québécois.

«C'est une situation qui est difficile. Il faut être prudent lorsqu'on compare avec les années précédentes. Certaines années il y a plus d'incendies, d'autres moins [...] Mais on peut penser qu'il y a une tendance avec l'impact des changements climatiques», a lancé le premier ministre.

Ciel orangé à Montréal et statuquo des évacuations à Sept-Îles

Les feux de forêt qui sévissent au Québec provoquent des conditions atmosphériques qui sont susceptibles de créer une détérioration de la qualité de l'air dans plusieurs régions, y compris celle de Montréal.

Environnement Canada a émis lundi matin un avertissement de smog à cause des concentrations élevées de particules fines émises par les feux de forêt au Québec qui entraîneront une mauvaise qualité de l'air.

Le premier ministre Legault a demandé à la population de se montrer vigilante. «On a parlé avec le Dr Luc Boileau, le directeur national de santé publique, et on recommande à tout le monde d'être prudent; de fermer les fenêtres et de ne pas faire d'activité à l'extérieur pendant 24 à 48 heures», a-t-il déclaré.

À Sept-Îles, les autorités ont affirmé que les avis d’évacuations sont maintenus et la préalerte pour le quartier au nord de la rue Comeau aussi. D'ailleurs, le Centre de services scolaire du Fer a pris la décision de prolonger la fermeture des écoles de Sept-Îles ce mardi 6 juin. Dans le même ordre d'idées, les épreuves obligatoires en 4e et 6e année du primaire prévues cette semaine sont reportées dans la semaine du 12 juin. Seul le secteur de Sept-Îles est concerné par ce changement.

La qualité de l'air demeure mauvaise et on demande à la population de rester à l'intérieur, de fermer les portes et les fenêtres en plus de limiter les apports de l'air extérieur.

Les précipitations attendues dans les prochains jours devraient donner un sérieux coup de pouce aux pompiers et aux militaires qui combattent les feux.

Avec de l'information de Thomas Laberge, La Presse canadienne