François Legault a encore «du fun» à accomplir son devoir de premier ministre du Québec et de chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), a-t-il admis vendredi lors du bilan de fin de session parlementaire.



Les dossiers du déclin du français et l'économie, deux sujets qui «l'intéresse», motivent toujours M. Legault qui entend «rester encore longtemps» pour afin d'y travailler. Il est encore «beaucoup tôt pour parler de relève», a-t-il lancé, tout sourire à l'Assemblée nationale.

Invité à préciser sa pensée sur une éventuelle succession à la tête de la CAQ, François Legault certifie qu'il ne pense pas à cette question. «Non», a-t-il simplement répondu lorsque questionné sur le sujet.

Fier de ses actions en matière de langue française, et encouragé par le développement de la filière batterie, M. Legault a également vanté le dépôt des projets de loi 15 et 23 qui réorganisent les réseaux de la santé et de l'éducation.

Il a glissé un mot sur les négociations des conventions collectives dans le secteur public, en disant s'attendre à un «automne chaud», puisque les syndicats auront le droit de grève. «Reposez-vous» cet été, aurait-il dit à ses 89 députés.

Retour sur le 3e lien

Dans les autres sujets traités lors du bilan, M. Legault l'a mentionné à nouveau: le recul de la CAQ dans le dossier du 3e lien a «déçu des citoyens et des députés», mais cette décision «difficile» a été prise de manière réfléchie et dans l'«intérêt commun». Les études concernant le mégaprojet ne justifient pas l'investissement massif dans un lien autoroutier.

À cet effet, le ministre des Transports, Geneviève Guilbault, soutient que l'avancement du projet, qui inclura uniquement du transport en commun «continu».

Avec des informations de Caroline Plante pour La Presse canadienne et de Simon Bourassa pour Noovo Info