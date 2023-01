Le président américain, Joe Biden, fera sa première visite officielle au Canada en mars, a confirmé mardi le cabinet du premier ministre canadien, alors que les trois dirigeants nord-américains sont réunis à Mexico pour leur sommet trilatéral.

Il est coutume pour un président américain de faire une visite au Canada peu de temps après son entrée à la Maison-Blanche, mais le président Biden, entré en fonctions il y a deux ans, a dû reporter ce voyage officiel, notamment en raison de la COVID-19.

Voyez le reportage d'Étienne Fortin-Gauthier présenté au bulletin Noovo Le Fil 18 animé par Marie-Christine Bergeron dans la vidéo ci-haut.

La confirmation de ce voyage souvent reporté est venue juste au moment où M. Biden, le premier ministre Justin Trudeau et le président mexicain Andrés Manuel López Obrador se réunissaient au Palais national de Mexico pour amorcer officiellement leur rencontre à trois.

La visite officielle du président Biden au Canada offrira l'occasion de discuter de questions substantielles, et des progrès en cours, selon des sources, notamment sur le différend transfrontalier concernant le programme de «voyageurs à faible risque» Nexus.

Des sources proches du dossier s'attendent à ce que le sommet aboutisse à un accord qui permettra la réouverture des centres d'inscription Nexus au Canada, prévoyant des entrevues avec des agents frontaliers américains qui auraient lieu dans les installations aéroportuaires canadiennes qui fournissent déjà des services de contrôle préalable pour les voyageurs qui se rendent aux États-Unis.

À VOIR | Les trois grands thèmes discutés par les «Trois amigos»

Les candidats au programme Nexus, qui doivent être interrogés par les autorités canadiennes et américaines, s'entretiendraient avec les agents américains pour cette partie du processus avant de se rendre aux États-Unis, à condition qu'ils voyagent incessamment et partent d'un aéroport où est offert ce service de «préapprobation». Il s'agit des aéroports internationaux de Montréal, Toronto, Calgary, Edmonton, Vancouver, Halifax, Ottawa et Winnipeg.

Avant les formalités au Palais national de Mexico, MM. Biden et Trudeau s'étaient rencontrés mardi en tête-à-tête, échangeant brièvement des plaisanteries et des remarques pour les caméras.

En novembre dernier, lors de la réunion du G20, en Indonésie, les deux hommes avaient notamment discuté de la nécessité pour le Canada et les États-Unis d'élargir leur partenariat, a déclaré M. Biden mardi.

«C'est quelque chose que nous pouvons faire, je pense que votre phrase était: ''Lorsque nous travaillons ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses''», a-t-il mentionné. «Ce que nous devrions faire, et ce que nous faisons, c'est démontrer le potentiel économique illimité que nous avons en Amérique du Nord.»

D'autres enjeux sur la table

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, affirmait lundi que les États-Unis feraient pression sur le Canada pour qu'il joue un rôle actif dans le soutien des forces de sécurité en Haïti, un thème que M. Biden n'a pas tardé à mentionner également mardi.

«Nous allons discuter de la manière dont nous pouvons essayer d'aider à stabiliser Haïti, comment nous pouvons gérer la migration et en même temps renforcer notre sécurité nationale', a soutenu le président américain.

M. Trudeau n'a pas spécifiquement mentionné Haïti, mais il a souligné que le potentiel économique de l'Amérique du Nord était illimité s'il fonctionnait comme un tout.

«Nous avons beaucoup à apporter au monde en biens et services, mais aussi en technologies et solutions dont le monde a vraiment besoin, a déclaré M. Trudeau. Notre capacité à travailler ensemble nous a apporté jusqu'à présent des succès extraordinaires, mais à une époque de bouleversements dans le monde, avec des défis très réels, nous pouvons et devons faire encore plus.»

Il s'agit de la première rencontre bilatérale officielle pour MM. Biden et Trudeau depuis le Sommet des Amériques en juin à Los Angeles.

Tout comme lors de ce sommet l'an dernier, l'ordre du jour de M. Biden à Mexico sera dominé par la crise migratoire à la frontière américano-mexicaine. Sa rencontre avec M. Trudeau constituait donc la meilleure occasion pour le premier ministre de faire pression sur le président sur des questions d'intérêt plus spécifique pour le Canada.

Selon un compte-rendu fourni par la Maison-Blanche, MM. Biden et Trudeau ont discuté de nombreux sujets au cours de leur tête-à-tête. Ils ont entre autres abordé le commerce, la sécurité en Haïti, les chaînes d'approvisionnement en minéraux essentiels et l'énergie verte.