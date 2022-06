Le président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky, doit s’adresser virtuellement à des étudiants universitaires canadiens mercredi matin.

Un auditoire sera présent à l'Université de Toronto pour entendre ce que le président ukrainien aura à dire sur la façon dont les universités canadiennes peuvent soutenir l'Ukraine, près de quatre mois après l'invasion du pays par la Russie.

Des étudiants de dix autres universités à travers le Canada participeront virtuellement à l’événement, dont ceux de l'Université de Montréal, de l'Université de l'Alberta, de l'Université Western, en Ontario et l'Université Dalhousie, en Nouvelle-Écosse.

La vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, Chrystia Freeland, devrait également assister à l'événement, organisé par la Munk School of Global Affairs and Public Policy.

Il est possible qu'à la fin de son allocution, le président de l'Ukraine participe à une session de questions-réponses, ce qui permettrait à des étudiants de s'adresser à lui.

Le président de l'Université de Toronto, Meric Gertler, affirme que l'institution a un lien spécial avec le chef du gouvernement ukrainien et que son pays avait fait preuve d'une incroyable bravoure dans la lutte contre l'agression russe.

Le mois dernier, l'Université de Toronto a annoncé un programme pour accueillir plus de 200 étudiants dont les études ont été interrompues par la guerre en Ukraine, et un groupe de 20 étudiants est arrivé à Toronto en provenance de Kyiv le mois dernier.

Le président Zelenskyy a visité le campus de l'Université de Toronto en 2019 pour assister à un sommet international sur l'avenir de l'Ukraine.