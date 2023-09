Le président de la Chambre des communes, Anthony Rota, s'est rendu mardi à l'évidence et a présenté sa démission, ayant perdu la confiance d'une majorité d'élus qui lui reprochent de les avoir menés à ovationner un ancien combattant ukrainien ayant servi dans une unité nazie lors de la visite du président de l'Ukraine.

«Le travail de cette Chambre est au-dessus de chacun d’entre nous. Par conséquent, je dois me retirer de mon rôle de président», a-t-il déclaré «le cœur lourd» peu avant le début de la période des questions.

M. Rota a réitéré ses «profonds regrets» d'avoir souligné la présence de l'ancien nazi. «J'accepte l'entière responsabilité de mes actes», a-t-il ajouté.

Sa démission entrera en vigueur à la fin de la séance de mercredi afin de laisser le temps que soit organisée l'élection d'un nouveau président. Ce sont les vice-présidents qui seront responsables d'arbitrer les débats d'ici là.

En cas de vacance à la présidence, les députés, «lorsqu'ils sont prêts», doivent procéder à l'élection d'un président, indique le règlement de la Chambre des communes.

Selon l'ouvrage de référence, cette tâche a «priorité sur toutes autres affaires», si bien que la Chambre doit continuer de siéger sans interruption durant le scrutin «jusqu'à ce que le Président soit déclaré élu et occupe le fauteuil de la façon habituelle».

Le coup de grâce est venu plus tôt en journée lorsque la leader du gouvernement à la Chambre, Karina Gould, a signalé aux journalistes que les libéraux ne réaffirmeraient plus leur appui à M. Rota.

«Je crois que c'est le temps qu'il fasse la chose honorable», avait-elle lâché à son arrivée à la réunion du conseil des ministres.

Mme Gould a jugé les événements de vendredi «honteux pour le Parlement et pour les Canadiens», notant au passage que M. Rota n'avait averti «ni le gouvernement, ni la délégation ukrainienne, ni chacun des parlementaires».

Les troupes de Justin Trudeau ajoutaient donc leur voix à celles des bloquistes et néo-démocrates, qui réclamaient déjà lundi la démission du président de la Chambre.

Plus tôt, M. Trudeau avait dit qu'il s'attendait à ce que M. Rota réfléchisse à la manière de maintenir la dignité dans la Chambre.

D'autres ténors libéraux faisaient aussi monter la pression. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a affirmé que le président Rota «devrait écouter les députés et démissionner», d'autant plus qu'«il n'y a pas d'autre alternative». La vice-première ministre Chrystia Freeland avait aussi dit souhaiter que M. Rota «fasse la bonne chose, la chose honorable».

Le chef conservateur Pierre Poilievre avait aussi tranché plus tôt en journée sur X (anciennement Twitter) que «le président devra démissionner», mais il n'a pas précisé si c'est un constat ou si M. Rota a perdu sa confiance.

Lors de la période des questions, il a qualifié Anthony Rota de «président libéral». M. Poilievre a ensuite reproché au premier ministre Trudeau d'être responsable des «dommages massifs» à la réputation du pays.

Selon lui, les services de protocole et de renseignement «du premier ministre» étaient en droit d'exiger la liste de toutes les personnes qui seraient reconnues en Chambre.

«On est maintenant dans la pire crise parmi notre réputation. Jamais dans notre histoire. Donc, où est le premier ministre? Où se cache-t-il et pourquoi ne se lève-t-il pas à la Chambre des communes pour défendre notre réputation en tant que Canadien», a-t-il demandé.

Rares démissions

Les démissions de présidents de la Chambre des communes sont rares, mais il existe des précédents.

Les présidents Louis-Philippe Brodeur (1904), Thomas Simpson Sproule (1915), Albert Sévigny (1917) et Jeanne Sauvé (1984) ont démissionné pour être nommés ministre, sénateur ou gouverneur général, selon des informations rassemblées par la Bibliothèque du Parlement.

Le président John Bolsey a quant a lui démissionné en 1986 en raison de l'indiscipline des députés et de l'érosion du respect de la population envers le Parlement.

Dans sa lettre de démission destinée au greffier de la Chambre des communes et que La Presse Canadienne a pu consulter, M. Bolsey annonce son intention de se démettre de ses fonctions près d'un mois plus tard «suite à l'élection de mon successeur» lors de la reprise des travaux.

Les présidents Louis-René Beaudoin (1956) et Gilbert Parent (2000) ont fait l'objet de motions de censure, mais cela n'a pas mené à leur départ.

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) réclame désormais que M. Trudeau propose «un plan» pour corriger les conséquences négatives de l'incident de vendredi.

Lors d'un point de presse, son chef, Jagmeet Singh, a refusé de dire ce qu'il souhaite voir dans ce plan, si ce n'est qu'il estime que le premier ministre devrait présenter des excuses. M. Singh a aussi jugé que les libéraux auraient dû réclamer le départ de M. Rota plus tôt.

Il a aussi clarifié qu'il n'était pas favorable au retrait des références à l'hommage à l'ancien nazi du journal des débats, comme l'ont réclamé en vain les libéraux la veille.

«Pour ce qu'on garde dans les "records" de l'histoire, en général, je pense que c'est important qu'on garde ce qui s'est passé, a-t-il déclaré. J'ai partagé mes principes. Est-ce qu'ils s'appliquent à cette situation? Bien sûr.»

Vendredi, le président Rota avait présenté Yaroslav Hunka, âgé de 98 ans, comme «un héros ukrainien, un héros canadien» ayant combattu pour la 1ère Division ukrainienne. Or, cette division était également connue sous le nom de Division SS Galicie, une unité de volontaires placée sous le commandement de la SS.

Lorsque l'affaire a éclaté dimanche à la suite de doléances d'un groupe de défense des droits des personnes juives, le président Rota avait immédiatement présenté des excuses. Et il les a réitérées verbalement lundi lors de la reprise des débats à la Chambre.

«L'individu en question étant de ma circonscription et cela ayant été porté à mon attention, personne, y compris vous, mes collègues parlementaires ou la délégation ukrainienne, n'était au courant de mes propos avant qu'ils ne soient prononcés», avait-il déclaré.

Or, tant le Nouveau Parti démocratique que le Bloc québécois ont jugé l'erreur «impardonnable» et affirmé qu'il y a eu un bris de la confiance. Non seulement M. Rota n'a pas démissionné à ce moment, mais il a arbitré les débats de la période des questions qui portaient essentiellement sur cette histoire.

L'organisation juive B’nai Brith Canada demande maintenant au gouvernement fédéral de saisir l'occasion pour lever le «mystère» sur les archives du Canada.

«Les Canadiens méritent de savoir dans quelle mesure les criminels de guerre nazis ont été autorisés à s'établir au pays après la guerre», écrivent-ils dans un communiqué de presse transmis mardi uniquement en anglais.

- Avec des informations d'Émilie Bergeron