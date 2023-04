Lors d’une visite dans une église irlandaise vendredi, le président des États-Unis Joe Biden a éclaté en sanglots après avoir rencontré le prêtre ayant administré les derniers sacrements à son fils, Beau, a rapporté le média Reuters.

Le fils aîné du président a rendu l’âme en 2015 après une bataille contre un cancer du cerveau. Le père Frank O’Grady se trouvait par hasard au sanctuaire catholique de Knock, et ce, au même moment que Joe Biden.

«Ça s'est produit spontanément. Et tout à fait par hasard, nous avions ici au sanctuaire, l'aumônier qui a donné les derniers sacrements, la dernière onction, à son fils aux États-Unis», a déclaré le père Richard Gibbons, responsable de faire visiter le sanctuaire à M. Biden.

My trip home to Ireland embodied céad míle fáilte – a hundred thousand welcomes.



It’s been great to see so many old friends and family – and make some new ones.



Like my Grandfather used to say: “If you're lucky enough to be Irish, you're lucky enough.” pic.twitter.com/cgXDMQkPRn