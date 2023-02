Le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit prononcer un discours vidéo en direct lors de l'ouverture Festival international du film de Berlin, jeudi.

Les organisateurs ont annoncé qu'ils rendraient un hommage particulier cette année à l'Ukraine et aux manifestants en Iran.

The Berlinale stands in solidarity with Ukraine and Iranian protesters. The film selection and various events will focus on Iran and Ukraine. The activities already announced, will be complemented by focus formats and actions: https://t.co/Auk40hsNcJ pic.twitter.com/30exNM5On6