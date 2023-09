Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rendra au Canada plus tard cette semaine et prononcera un discours au Parlement, a appris CTV News.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News

M. Zelensky devrait faire escale à Ottawa et à Toronto, après sa visite aux Nations Unies et à Washington D.C.

Des sources ont indiqué que M. Zelensky se rendrait d'abord à Ottawa et prononcerait un discours devant le Parlement vendredi matin, puis s'envolerait pour Toronto, d'où il partirait plus tard dans la journée.

Cette visite, la première depuis l’invasion de l’Ukraine par le président russe Vladimir Poutine en février 2022, n’a pas été officiellement annoncée, mais les préparatifs sont déjà en cours dans la capitale nationale.

Le président ukrainien a prononcé un discours virtuel et émouvant devant le Parlement canadien en mars 2022, demandant aux membres de la Chambre des communes et du Sénat ainsi que les hauts fonctionnaires et invités spéciaux présents, pour une aide urgente supplémentaire.

«Imaginez qu'à 4 h, au petit matin, vous commencez à entendre, chacun d'entre vous, des explosions de bombes, de fortes explosions», avait déclaré M. Zelensky.

«Justin, peux-tu t'imaginer entendre, toi et tes enfants, toutes ces fortes explosions, des bombardements d'aéroports, de l'aéroport d'Ottawa, de dizaines d'autres villes de votre merveilleux pays?», avait-il lancé à l'adresse du premier ministre Justin Trudeau.

Avant la guerre en Ukraine, M. Zelensky avait fait une première visite officielle au Canada en 2019.

Avec des informations d'Émilie Bergeron, la Presse canadienne