Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait un rare voyage hors de son pays, mercredi, osant se rendre au Royaume-Uni pour tenter d’obtenir des armes plus avancées, alors que Kyiv se prépare à une offensive russe attendue et élabore ses propres plans pour reprendre les terres détenues par les forces de Moscou.

M. Zelensky est arrivé à bord d’un avion de la Royal Air Force à l’aéroport londonien de Stansted, au nord de la capitale britannique. Le premier ministre Rishi Sunak l’a accueilli sur le tarmac.

Un important convoi de véhicules a quitté l’aéroport pour se rendre directement à Downing Street, dans le centre de Londres. Les deux dirigeants ont posé brièvement pour des photos devant la célèbre porte noire qui mène à la résidence du premier ministre britannique.

On a pu entendre le personnel du 10 Downing Street applaudir lorsque le dirigeant ukrainien est entré.

Au début de la réunion des dirigeants, M. Zelensky a remercié le Royaume-Uni pour son «grand soutien dès les premiers jours de l’invasion à grande échelle». Il a ensuite lancé un appel pour que le Royaume-Uni fournisse d’autres armes à l’Ukraine.

Lors d’une conférence de presse conjointe sur une base de l’armée britannique, le premier ministre Sunak a affirmé que les avions de combat faisaient `partie de la conversation'.

«Rien n’est écarté, a-t-il assuré. Nous devons armer l’Ukraine à court terme, mais aussi à long terme.»

M. Zelensky a ajouté que l’Ukraine avait besoin de toutes sortes d’équipements, pas seulement des avions, mais aussi des munitions et des missiles à longue portée.

Au cours de sa visite, M. Zelensky a également rencontré le roi Charles III et des chefs militaires britanniques.

Le Royaume-Uni est l’un des principaux soutiens militaires de l’Ukraine et a envoyé au pays plus de 2,5 milliards $ US en armes et équipements.

Cette visite est intervenue alors que M. Sunak a annoncé que le Royaume-Uni formera les pilotes ukrainiens sur des «avions de chasse conformes aux normes de l’OTAN». L’Ukraine a demandé à ses alliés d’envoyer des avions à réaction, bien que le Royaume-Uni affirme qu’il n’est pas pratique de fournir des avions de guerre britanniques à l’armée ukrainienne.

Plus de 10 000 soldats ukrainiens ont également été formés dans des bases au Royaume-Uni, certains sur les chars Challenger 2 que le Royaume-Uni envoie.

«Je suis fier qu’aujourd’hui nous étendions cette formation des soldats aux marines et aux pilotes d’avions de chasse, garantissant ainsi que l’Ukraine dispose d’une armée capable de défendre ses intérêts à l’avenir, a déclaré M. Sunak. Cela souligne également notre engagement à ne pas fournir uniquement des équipements militaires à court terme, mais une promesse à long terme de rester aux côtés de l’Ukraine pour les années à venir.»

Parallèlement à la visite, le gouvernement britannique a annoncé une nouvelle série de sanctions contre six entités qui, selon le Royaume-Uni, ont fourni des équipements à l’armée russe.

CST, un fabricant de drones russes et de pièces pour les hélicoptères utilisés contre l’Ukraine, fait partie des entités sanctionnées. Parmi les autres personnes visées figurent cinq individus liés aux résidences de luxe du président russe Vladimir Poutine, dont Boris Titov et Viktor Myachin, le propriétaire d’Aerostart.

M. Zelensky pourrait chercher à obtenir des promesses occidentales d’armes plus avancées avant d’éventuelles offensives de printemps de la Russie et de l’Ukraine.

À Bruxelles, on s’attend de plus en plus à ce que le dirigeant ukrainien effectue également sa première visite aux institutions de l’Union européenne depuis le début de la guerre.

Les dirigeants des 27 pays du bloc se réuniront jeudi à Bruxelles pour un sommet. Cela permettrait à M. Zelensky de rencontrer tous les principaux dirigeants du bloc en une seule journée. Jusqu’à présent, M. Zelensky n’a souvent pris la parole lors des sommets européens que par le biais d’appels vidéo depuis l’Ukraine.

Au front

La visite à Londres a eu lieu alors que les forces russes ont bombardé des zones de l’est de l’Ukraine avec de nouveaux tirs d’artillerie, selon des responsables ukrainiens mercredi, dans ce que les autorités de Kyiv pensent être une nouvelle poussée des forces du Kremlin avant l’anniversaire de l’invasion.

Au cours de la journée, les forces russes ont lancé d’importants bombardements sur des zones proches de la ligne de front dans la région de Kharkiv, au nord-est de l’Ukraine, tuant une femme de 74 ans et blessant une jeune fille de 16 ans dans la ville frontalière de Vovchansk, a déclaré le gouverneur local, Oleh Syniehubov.

Les forces russes en Ukraine concentrent leurs efforts pour «mener une contre-offensive» dans l’est industriel du pays, dans le but de prendre le contrôle total des régions de Donetsk et de Louhansk qui constituent le Donbass, a déclaré l’état-major général des forces armées ukrainiennes.

Les troupes russes ont lancé des assauts près de Bakhmout et Vuhledar, deux villes minières de la région de Donetsk qui figurent parmi les principales cibles de Moscou, selon des responsables ukrainiens.

La prise de Bakhmout pourrait gravement perturber les voies d’approvisionnement militaire de l’Ukraine. Cela permettrait également aux forces de Moscou de se diriger vers les principaux bastions ukrainiens de Donetsk.