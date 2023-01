Dans son nouveau livre de mémoires, le prince Harry affirme que son frère, le prince William, s'est emporté et l'a physiquement attaqué lors d'une dispute furieuse sur la détérioration de la relation entre les deux frères, a rapporté The Guardian.

Le journal a déclaré avoir obtenu une copie préliminaire du livre, intitulé Spare, qui doit être publié la semaine prochaine.



Harry y raconte une dispute survenue en 2019 à son domicile de Kensington Palace, au cours de laquelle William aurait traité sa femme, l'ancienne actrice Meghan Markle, de «difficile», «grossière» et «abrasive». Harry affirme que William aurait attrapé son frère par le collet et aurait déchiré son collier avant de le faire tomber, précise le journal.

«J'ai atterri sur la gamelle du chien, qui s'est fissurée sous mon dos, les morceaux me transperçant», aurait-il déclaré dans le livre. «Je suis resté allongé un moment, hébété, puis je me suis levé et lui ai dit de sortir».

William se serait ensuite excusé, selon un extrait.

Ni le palais de Buckingham, qui représente le roi Charles III, ni le bureau de William au palais de Kensington n'ont commenté ces affirmations.

À lire également:

Le livre, dont la sortie est prévue mardi, est le dernier d'une série de révélations et d'accusations publiques de Harry et Meghan qui ont secoué la famille royale britannique.

Harry, 38 ans, et l'actrice américaine se sont mariés au château de Windsor en mai 2018. Moins de deux ans plus tard, le couple a quitté ses fonctions royales et a déménagé en Californie, invoquant ce qu'ils considéraient comme le traitement raciste par les médias vis-à-vis de Meghan, qui est métisse, et le manque de soutien du palais.

Depuis, ils ont présenté leur version de l'histoire dans une entrevue avec Oprah Winfrey et dans un documentaire sur Netflix en six parties, lancé le mois dernier, qui trace le portrait de la relation difficle du couple avec les médias britanniques et son éloignement de la famille royale.

Dans la série, Harry a affirmé que William lui avait crié dessus lors d'une réunion de famille et a accusé les fonctionnaires du palais de mentir pour protéger son frère aîné, qui est désormais l'héritier du trône. Meghan a parlé de son désir de mettre fin à sa vie alors qu'elle luttait pour faire face à la couverture médiatique toxique.

Harry a enregistré des entrevues avec le diffuseur britannique ITV et CBS aux États-Unis pour promouvoir le livre. Les deux devraient être diffusées dimanche.

Dans les extraits publiés à l'avance, Harry a déclaré à ITV que la famille royale les avait fait passer, lui et Meghan, pour des «méchants» et qu'elle n'avait «montré absolument aucune volonté de réconciliation». Il a déclaré à CBS que le refus du palais de les défendre contre les attaques était une «trahison».

Les responsables du palais ont refusé de commenter les allégations de Meghan et Harry.

À lire aussi:

Le livre explique également les raisons de son titre, selon The Guardian. Harry y raconte les mots que son père aurait adressés à sa mère, la princesse Diana, le jour de sa naissance: «Merveilleux! Maintenant que tu m'as donné un héritier et un enfant de rechange, mon travail est terminé.»

Alors que William était destiné dès sa naissance à être roi, Harry, qui est cinquième dans l'ordre d'accession au trône derrière son frère et les trois enfants de William, a souvent semblé avoir du mal à assumer le rôle plus ambigu de «remplaçant». Il a passé une décennie dans l'armée britannique, des années qu'il décrit comme étant les plus heureuses, avant de prendre des fonctions royales à plein temps en 2015.