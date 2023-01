Le prince Harry a révélé avoir tué 25 personnes dans le cadre de ses fonctions dans l’armée britannique en Afghanistan, d’après l’information d’un extrait de son autobiographie obtenu par The Telegraph.

À l’époque, le prince était pilote d’hélicoptère. Ces décès auraient eu lieu dans le cadre de six missions pendant son deuxième service militaire, un déploiement de 20 semaines survenu en 2012. Harry avait déjà révélé en 2013 avoir tué des talibans, mais n'avait jamais précisé le nombre.

«La prise de ces vies humaines» ne rend pas Harry fier ni honteux, selon ce qu’il écrit dans son autobiographie, intitulée Spare. L’ouvrage est paru en Espagne avant sa publication prévue le 10 janvier.

Dans le feu de l'action, le prince Harry dit qu'il ne pensait pas aux 25 personnes qu'il avaient tuées comme des «individus», mais plutôt comme des «pièces d'échecs».

Selon lui, il n'est pas possible de tuer quelqu'un en les considérant comme une personne, mais l'armée britannique l'aurait «entraîné» à voir l'ennemi comme «l'Autre» — «bien entraîné», d'ailleurs, selon ses dires.

«Je me suis promis, dès le jour 1, de ne jamais aller au lit en doutant d'avoir fait la bonne chose. [...] Je voulais retourner en Grande-Bretagne en un morceau mais, surtout, je voulais revenir à la maison la conscience tranquille.» Le prince Harry dans son autobiographie, Spare

Harry précise qu'à l'ère numérique des «Apaches et des portables», il est possible de déterminer «avec exactitude le nombre de combattants ennemis qu'il a tués».

Après ses premières révélations en 2013, le prince était devenu une cible de choix pour les terroristes, selon ce qu'avançaient des experts. Ces nouvelles déclarations pourraient aggraver cette situation.

Harry avait été déployé en Afghanistan une première fois de 2007 à 2008.

À propos de Harry et Meghan

Harry, 38 ans, et l'actrice américaine se sont mariés au château de Windsor en mai 2018. Moins de deux ans plus tard, le couple a quitté ses fonctions royales et a déménagé en Californie, invoquant ce qu'ils considéraient comme le traitement raciste par les médias vis-à-vis de Meghan, qui est métisse, et le manque de soutien du palais.

Depuis, ils ont présenté leur version de l'histoire dans une entrevue avec Oprah Winfrey et dans un documentaire sur Netflix en six parties, lancé le mois dernier, qui trace le portrait de la relation difficile du couple avec les médias britanniques et son éloignement de la famille royale.

Dans la série, Harry a affirmé que William lui avait crié dessus lors d'une réunion de famille et a accusé les fonctionnaires du palais de mentir pour protéger son frère aîné, qui est désormais l'héritier du trône. Meghan a parlé de son désir de mettre fin à sa vie alors qu'elle luttait pour faire face à la couverture médiatique toxique.

Harry a enregistré des entrevues avec le diffuseur britannique ITV et CBS aux États-Unis pour promouvoir le livre. Les deux devraient être diffusées dimanche.

Dans les extraits publiés à l'avance, Harry a déclaré à ITV que la famille royale les avait fait passer, lui et Meghan, pour des «méchants» et qu'elle n'avait «montré absolument aucune volonté de réconciliation». Il a déclaré àCBS que le refus du palais de les défendre contre les attaques était une «trahison».

Les responsables du palais ont refusé de commenter les allégations de Meghan et Harry.

Avec de l'information de The Associated Press