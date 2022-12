Dans la seconde moitié de leur série documentaire, Harry et sa femme, Meghan, exposent leurs critiques de la monarchie britannique, le prince décrivant notamment comment son frère lui aurait crié dessus lors d'une rencontre avec la défunte reine.

Dans les épisodes diffusés jeudi, on peut également entendre Meghan raconter comment elle a voulu mettre fin à ses jours tandis qu'elle faisait face à une couverture médiatique toxique.

Les trois premiers épisodes lancés la semaine dernière s'en prenaient davantage aux médias britanniques, jugés racistes à l'égard de la duchesse.

Mais cette fois-ci, il est davantage question de la famille royale – Harry et Meghan y expliquent ce qui a mené à leur décision de se retirer de leurs fonctions royales et de refaire leur vie aux États-Unis.

Harry, âgé de 38 ans, a parlé du fossé qui s'est creusé entre lui et son frère, le prince William, qui selon lui, l'aurait fustigé lors d'une rencontre au château de Sandringham en janvier 2020, pour discuter du plan de Harry et Meghan de se retirer de leurs fonctions royales.

«C'était terrifiant de voir mon frère crier et crier sur moi, mon père dire des choses qui n'étaient tout simplement pas vraies, et ma grand-mère, qui était assise tranquillement et qui, en quelque sorte, absorbait tout cela», a-t-il relaté.

Plus tard dans la série, Meghan, âgée de 41 ans, raconte comment elle a envisagé le suicide avant son déménagement en Californie.

«C'était comme: "Tout cela s'arrêtera si je ne suis pas là", a-t-elle témoigné. Et c'était la chose la plus effrayante à ce sujet, car c'était une pensée si claire.»

Harry a ajouté qu'il pensait que la publication par le «Mail on Sunday» d'une lettre que Meghan avait écrite à son père, Thomas Markle, avait contribué à sa fausse couche. Meghan a ensuite poursuivi l'éditeur du Mail et a gagné sa cause.

«En tenant compte du stress que cela a causé, du manque de sommeil et du moment de la grossesse – à combien de semaines elle était – je peux dire que selon ce que j'ai vu, cette fausse couche a été créée par ce qu'ils essayaient de lui faire», a-t-il tranché.

Harry a d'ailleurs souligné que c'était sa décision, pas celle de Meghan, de quitter le Royaume-Uni.

«J'ai dit: "Nous devons sortir d'ici"», a-t-il déclaré.

Les responsables du palais n'ont pas commenté la série.

La série de Netflix sort à un moment crucial pour la monarchie britannique. Le roi Charles III, le père de Harry, tente de montrer que l'institution reste pertinente après la mort de la reine Élisabeth II, dont la popularité personnelle a freiné les critiques de la couronne pendant ses 70 ans de règne.

Le mariage de Harry en 2018 avec Meghan Markle, une actrice américaine afrodescendante, était autrefois considéré comme un bon coup de relations publiques pour la famille royale. Mais le conte de fées a été interrompu par une campagne médiatique intense du couple.