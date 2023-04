Le prix de l'essence devrait bondir considérablement cette semaine dans la majorité des grandes villes du Québec et de l'Ontario.

Selon l'organisme Canadians for Affordable Energy et son site affilié Gas Wizard, le coût à la pompe pourrait même augmenter de 0,08$ dès mercredi, notamment à Montréal, Québec et Ottawa.

Le prix moyen se chiffrerait donc à 1,65$/litre pour l'essence ordinaire à Ottawa et à 1,77$ à Montréal et Québec.

Il s'agirait d'un sommet qui n'a pas été vu depuis novembre dernier.

Les changements des mélanges d'hiver à ceux d'été par les pétrolières expliquent cette hausse.