Les Canadiens pourraient remarquer une absence de légumes verts feuillus dans les épiceries et les restaurants, car les prix de la laitue continuent d'augmenter et des pénuries se profilent à l'horizon.

Rich Donsky, cofondateur de l'entreprise de distribution de produits frais Mr. Produce, croit que les prix de la laitue sont bel et bien en hausse.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

«L'offre est faible», a-t-il révélé en entrevue à l'émission Your Morning de CTV, jeudi. «Nous sommes un distributeur de services alimentaires principalement pour de nombreux restaurants, hôtels, conseils scolaires, et lorsque nous nous attendons à ce que le produit arrive et que ce n'est pas le cas... ces pénuries ponctuelles sont un peu frustrantes.» Dans le dernier rapport de l'indice des prix à la consommation de Statistique Canada pour le mois de mars, la laitue a connu une réduction de prix de 6,8% par rapport à février 2023. L'inflation pour le légume est toutefois de 8% annuellement.

M. Donsky s'attend à ce que les prix de la laitue augmentent encore ce mois-ci en raison de conditions météorologiques extrêmes aux États-Unis.

«Ils ont connu un temps frais et humide plus tôt dans l'année dans les régions de culture du nord, ce qui a suspendu la capacité de planter et de se rendre dans les champs», a-t-il expliqué. «Donc, le plan était de prolonger un peu plus la saison des régions de culture du sud, mais cela a posé un problème la semaine dernière, car il y a eu beaucoup de temps chaud. Ils n'ont donc pas pu utiliser beaucoup de produits qui se trouvaient là-bas.»

Il affirme que les changements drastiques du climat limitent la capacité de production de la laitue et ont «aggravé» le problème. M. Donsky ajoute que le printemps est une «période de transition» pour les États du sud, de sorte que, lorsque le temps n'est pas idéal, cela peut affecter les rendements de la laitue.

«Tout dépend de la météo», a-t-il affirmé. «Si le temps coopère, nous verrons des prix un peu meilleurs, sinon, il y aura plus de problèmes.»

M. Donsky espère que les prix de la laitue baisseront en juin lorsque les agriculteurs canadiens pourront commencer à vendre leurs produits.