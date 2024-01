Un nouveau rapport indique que le prix moyen demandé en décembre pour un logement à louer au Canada était de 2178 $ par mois, un nouveau record, en hausse de 8,6 % d'une année à l'autre.

Les données publiées lundi par Urbanation et Rentals.ca, qui analysent les inscriptions mensuelles de ce dernier, montrent que le coût mensuel moyen pour une unité d'une chambre en décembre était de 1932 $, en hausse de 12,7 % par rapport au même mois en 2022. Quant à un appartement de deux chambres, le prix moyen demandé était de 2301 $, en hausse de 9,8 %.

Le Québec se situe en tête du classement des loyers d'appartements — excluant les appartements en copropriété — qui connaissent la croissance la plus rapide. Le Québec a été la seule province à connaître une croissance plus rapide des loyers des appartements en 2023 par rapport à 2022 (10 % contre 6,9 %), les loyers s'élevant en moyenne à 1953 $ en décembre.

Les deux marchés où l'augmentation a été la plus forte sont situés dans la province, soit à Pointe-Claire — sur l'île de Montréal — et à Québec, qui affichent une croissance annuelle respective de 25,6 % et 18,9 %, en décembre.

Deux banlieues de Montréal se classent parmi les villes ayant les appartements les plus chers au Canada, soit Mont-Royal et Côte-Saint-Luc, avec un loyer moyen de 2347 $ et 2316 $ respectivement.

Après Calgary et Edmonton, c'est la ville de Montréal qui a affiché la croissance annuelle des loyers des appartements la plus rapide en décembre. Les loyers ont augmenté de 11,3 % par rapport à décembre 2022, se situant à 2019 $ par mois.

Au pays, les loyers ont également augmenté de 8,6 % en moyenne sur l’ensemble de l’année 2023. Cela fait suite à une augmentation de 12,1 % en 2022 et de 4,6 % en 2021. Le prix des loyers demandés au Canada au cours des deux dernières années a augmenté globalement de 22 %, soit une moyenne de 390 $ par mois, selon le rapport.

Les appartements à louer traditionnels et construits à cet effet ont affiché la croissance des prix la plus rapide en 2023, avec une augmentation de 12,8 %, les loyers s'élevant en moyenne à 2076 $. Les locations de copropriétés, avec un loyer moyen de 2340 $, et les locations de maisons, à 2354 $, ont connu une croissance annuelle plus lente, chiffrée à 6,9 % et 5,9 %, respectivement.

Les loyers demandés en décembre pour un logement d'une chambre dans les deux grandes villes les plus chères du Canada, Vancouver et Toronto, ont continué de baisser sur une base mensuelle.

Le prix moyen à Vancouver en décembre était de 2700 $, soit 5,8 % de moins qu'en novembre, et de 2521 $ à Toronto, soit 2,8 % de moins que le mois précédent. Malgré cela, les villes ont quand même enregistré des augmentations annuelles de 4 % et 2,6 %, respectivement.

L'Alberta est la province qui a enregistré la croissance la plus rapide en ce qui a trait aux loyers des appartements construits à cet effet et des appartements en copropriété en 2023, avec une augmentation annuelle de 15,6 % en décembre pour atteindre une moyenne de 1691 $.

La Colombie-Britannique est restée la province la plus chère pour les loyers des appartements, avec un loyer moyen demandé de 2500 $, malgré une baisse annuelle de 1,4 %. Le loyer moyen des appartements en Ontario était légèrement inférieur à 2446 $, augmentant de 3,7 % par an en décembre.

Le rapport indique que le marché locatif au Canada restera sous-approvisionné en 2024, mais qu'il devrait y avoir plus d'équilibre, la croissance des loyers devant être plus proche de sa moyenne quinquennale d'environ 5 %.

«La demande de logements locatifs devrait rester forte, mais devrait connaître une certaine modération par rapport à 2023 en raison d'un ralentissement de l'économie, d'un nombre réduit de résidents non permanents et d'une amélioration de l'activité d'achat de logements à mesure que les taux d'intérêt commenceront à baisser», indique le rapport.