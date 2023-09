Dans une vidéo diffusée devant le tribunal, mercredi, l'organisatrice du «convoi de la liberté» Tamara Lich a été identifiée comme étant la présidente de la société créée pour gérer les dons recueillis pour la manifestation.

Les enregistrements de plusieurs longues conférences de presse organisées par les porte-parole du `convoi de la liberté' ont été diffusés dans la salle d'audience, mercredi, au septième jour du procès de Chris Barber et Tamara Lich, deux organisateurs de la manifestation.

Dans l'un de ces enregistrements, Mme Lich s'est identifiée comme étant l'organisatrice du `convoi'. Un autre organisateur, Ben Dichter, a affirmé qu'elle était modeste et qu'elle en était en réalité la `présidente'.

Une commission d'enquête qui s'est penchée sur l'utilisation, par le gouvernement fédéral, de la Loi sur les mesures d'urgence pour mettre fin à la manifestation a révélé l'année dernière qu'un noyau d'organisateurs avait formé la société Freedom Corp pour gérer les dons reçus sous la direction de leur avocat de l'époque, Keith Wilson. Mme Lich figurait sur la liste des présidents de la société.

M. Barber et Mme Lich font partie des personnes qui ont organisé la manifestation lors de laquelle des centaines de camions se sont rendus à Ottawa à l'hiver 2022 pour dénoncer les mesures sanitaires liées à la COVID-19 et appeler à la démission du premier ministre Justin Trudeau.

Ils font tous deux face à des accusations de méfaits, d'avoir conseillé à d'autres personnes de commettre des délits, d'intimidation et d'entrave au travail des policiers en raison de leur implication dans la manifestation qui a bloqué les rues de la capitale fédérale pendant trois semaines.

M. Barber n'est pas apparu dans les vidéos qui ont été diffusées mercredi devant le tribunal, mais la Couronne espère prouver que les deux accusés ont travaillé si étroitement ensemble que les preuves contre l'un d'eux s'appliqueraient automatiquement à l'autre.

Les conférences de presse tenues les 6 et 9 février 2022 ont été diffusées en direct sur Facebook. On pouvait y voir Mme Lich et d'autres porte-parole éminents de la manifestation répondre aux questions de médias indépendants.

Dans les deux vidéos, les organisateurs étaient assis sur un canapé dans ce qui semblait être une chambre d'hôtel pour répondre aux questions. Mme Lich était assise au centre du cadre, mais elle a très peu parlé dans les deux vidéos qui ont été présentées.

Lors des conférences de presse, d'autres porte-parole de la manifestation, dont Benjamin Dichter, ont expliqué comment le rassemblement faisait pression sur les différents gouvernements pour qu'ils modifient les restrictions sanitaires en vigueur. Ils ont également fait part de leurs attentes concernant une éventuelle intervention policière et de leur méfiance à l'égard des médias traditionnels.

Mme Lich a quitté la conférence de presse du 9 février une demi-heure après le début de la vidéo de 75 minutes.

Les conférences de presse présentées mercredi font partie des dizaines de publications et de messages sur les réseaux sociaux qui ont été compilées par la sergente Joanne Pilotte, de la police d'Ottawa, qui est présente à la barre depuis plusieurs jours.

La défense fait valoir que ces vidéos ne devraient pas être admises en preuve au procès, qui est entendu devant juge seule.

L'avocat de Mme Lich, Lawrence Greenspon, a indiqué que son équipe prévoit soutenir qu'une grande partie des preuves proposées ne sont pas pertinentes par rapport aux accusations portées contre M. Barber et sa cliente.

Les avocats devraient mettre de l'avant leur position sur l'admissibilité des preuves tirées de Facebook plus tard au cours du procès.

Eric Granger, un autre avocat de Mme Lich, avait demandé de régler la question de l'admissibilité des preuves avant de commencer à contre-interroger la sergente Pilotte, mais la juge Heather Perkins-McVey a tranché que tenir un débat à ce sujet à cette étape pourrait être prématuré.