Alors que la fin de la session parlementaire québécoise approche, on craint de plus en plus que le projet de réforme du système de santé de la province ne laisse les anglophones sur le carreau.

Une pétition présentée par la députée libérale Jennifer Maccarone soutient que le projet de loi 15 mettrait en péril les programmes d'accès qui garantissent des services sociaux et de santé adéquats en anglais.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Et comme le temps presse, elle craint que le projet de loi ne soit adopté à la hâte.

«Je ne pense pas que le public saisisse l'ampleur de ce projet de loi. Le seul autre article de loi plus important que ce projet de loi est le Code civil», a-t-elle déclaré à CTV News lundi.

S'il est adopté, le projet de loi 15 créera l'agence Santé Québec, chargée de coordonner les activités du réseau de santé. De son côté, le ministère de la Santé et des Services sociaux gèrerait les politiques et les budgets plus larges.

Cela signifie que la responsabilité d'assurer l'accès des anglophones incomberait à Santé Québec.

«C'est pourquoi les programmes d'accès ont été créés [...] afin que la communauté collabore avec le gouvernement pour élaborer des programmes visant à s'assurer que les institutions locales qui desservent les anglophones sont en mesure de fournir des services utiles», a déclaré Eva Ludvig, présidente du Quebec Community Groups Network.

Certains craignent que les personnes vivant dans des régions où il n'y a pas beaucoup d'anglophones passent entre les mailles du filet.

«Il y a parfois un décalage entre ce qui est inscrit dans la loi et ce qui se passe sur le terrain», a déclaré Ingrid Kovitch, présidente du Comité des patients du Centre universitaire de santé McGill.

«La centralisation en général signifie que les droits et les intérêts de la majorité sont susceptibles de susciter un intérêt disproportionné, ce qui se fait généralement au détriment des droits et des intérêts des minorités.»

Il reste environ 400 articles à évaluer dans le cadre de l'audition du projet de loi 15, et la pétition demande plus de temps pour étudier la législation proposée.

«Attendez, respirez. Pouvons-nous avoir une conversation sur la manière dont votre idée et votre modèle seront déployés au lieu de précipiter l'adoption du projet de loi en le clôturant ?», a déclaré M. Maccarone.

Le bureau du ministre de la Santé, Christian Dubé, n'a pas répondu à la demande de commentaire de CTV News, mais le ministre a déclaré qu'il souhaitait adopter le projet de loi avant la fin de la session, la semaine prochaine.