La vaste majorité des libéraux de Justin Trudeau ont voté contre un projet de loi visant à décriminaliser au niveau national la possession de petites quantités de drogues, le premier ministre plaidant qu'il faut procéder par étapes plutôt que par un coup de «baguette magique» pancanadien.

La veille, le gouvernement fédéral annonçait qu'il donnait son aval pour que la Colombie-Britannique puisse cesser d'imposer des infractions criminelles pour la possession de quantités de drogues de 2,5 grammes ou moins.

Une motion pour faire passer à l'étude en comité la pièce législative en question, proposée par le Nouveau Parti démocratique (NPD), a été battue.

Seulement 71 députés ont voté en faveur et 248 ont voté contre. Les néo-démocrates ont eu l'appui de rares libéraux - comme la députée de la circonscription montréalaise d'Hochelaga, Soraya Martinez Ferrada - ainsi que des bloquistes. Cela a été insuffisant pour faire survivre le projet de loi C-216, qui s'est ainsi buté à l'opposition du reste de l'équipe Trudeau ainsi que des conservateurs.

Choisir l’approche graduelle

Le premier ministre a soutenu, avant de se rendre à une réunion de son conseil des ministres, qu'il préconise plutôt une approche graduelle pour donner suite à chacune des demandes de décriminalisation visant à répondre à la crise des surdoses par opioïdes. La Ville de Montréal en a fait la demande par le biais d'une motion adoptée en conseil municipal en janvier 2021.

«Ça prend des appuis. Ça prend une approche complexe et maintenant qu'on aura ça en Colombie-Britannique, on est prêts à regarder ailleurs dans d'autres juridictions qui veulent le faire», a-t-il dit en mêlée de presse.

«On ne peut pas tout simplement secouer une baguette magique et dire ''OK, voilà, le problème est réglé''. Non! On sait que ça prend des appuis, des investissements du provincial, des systèmes de santé prêts et une approche intégrée», a-t-il ajouté.

La Ville de Montréal s'est dite en faveur de la décriminalisation, en janvier 2021, par le biais d'une motion adoptée en conseil municipal. Dans une déclaration transmise par courriel, le cabinet de la mairesse, Valérie Plante, a réitéré cette position.

«Quand on traite les enjeux de consommation dans une perspective de santé publique, on crée un climat de confiance qui favorise les interventions rapides et qui réduit les risques pour les consommateurs», peut-on y lire.

Le gouvernement de François Legault a toutefois signalé mercredi que la décriminalisation n'était pas dans ses cartons.

Le whip des libéraux, Steven MacKinnon, a rappelé que les députés de sa formation politique pouvaient voter librement sur des projets de loi comme C-216, qui ne constitue pas un vote de confiance, mais que le conseil des ministres se prononcerait de façon unie.

«Du sang sur les mains»

Déjà, mardi, le NPD pressait les libéraux de voter pour son projet de loi C-216 afin de répondre à la crise des surdoses aux opioïdes, qui, a plaidé le parti, est d'envergure nationale.

«Comment allez-vous pouvoir dormir la nuit?», avait lancé Gord Johns, porte-parole néo-démocrate en réduction des méfaits et parrain du projet de loi, aux libéraux qui s'apprêtaient à voter contre.

Il en a rajouté une couche, mercredi, en soutenant que ceux-ci allaient avoir «du sang sur les mains», ce que son chef Jagmeet Singh a aussi affirmé à ses côtés.

Le leader du NPD estime que l'approche graduelle préconisée par M. Trudeau n'a «aucun sens».

«On a décidé d'avoir des lois fédérales sur le Code criminel. C'est une loi fédérale, ça veut dire qu'on ne doit pas avoir des lois différentes dans les provinces ou les territoires différents, particulièrement sur cette question de possession des drogues personnelles», a-t-il dit.

En Chambre, le premier ministre a rétorqué que l'approche du NPD n'était «pas responsable». «Il faut travailler avec les partenaires pour avancer comme on est en train de le faire en Colombie-Britannique. On est ouverts à le faire ailleurs, mais ça prend des partenariats pour le faire.»

M. Singh, lorsqu'appelé à indiquer s'il regrettait de ne pas avoir inclus la décriminalisation dans les termes de l'entente maintenant les libéraux au pouvoir jusqu'en 2025, a répondu que «ce qu'on a obtenu, c'est vraiment une base, ce n'est pas une limite de ce qu'on peut obtenir».

La représentante pour le Québec de l'association Moms Stop the Harm (MSTH), Isabelle Fortier, estime que l'approche par étapes mise de l'avant par M. Trudeau ne répond pas à l'urgence de la situation.

«Si on attend de voir comment ça se passe en Colombie-Britannique, ça nous amène dans peut-être trois, quatre, cinq ans», a-t-elle affirmé en entrevue avec La Presse Canadienne.

“What does that say to the rest of Canadians, that their lives don’t matter?” NDP Leader Singh asks in response to the federal govt. granting an exemption to B.C. to decriminalize some drugs. NDP MP Gord Johns' national decriminalization bill will be voted on today. #cdnpoli pic.twitter.com/OSzJr8K8GX — CPAC (@CPAC_TV) June 1, 2022

«On ne peut pas attendre cinq ans. C'est maintenant que ça se passe. Le nombre de décès a entre autres doublé en dedans de deux ans et demi», a-t-elle insisté.

À son avis, le fédéral doit aller de l'avant avec des «lignes directrices claires» et «le reste suivra». Mme Fortier dit sentir que de plus en plus de policiers sur le terrain sont ouverts à une approche qu'elle décrit comme étant «plus humaine».

«La décriminalisation est un peu l'ouverture sur ce qui viendra par la suite, c'est-à-dire l'accès à des drogues qui seront sécuritaires, la diversification des accès aux soins et donc pas juste les traitements en abstinence, mais toutes les approches de réduction des méfaits et de traitement qui seraient subventionnés en conséquence», a-t-elle résumé.

MSTH, qui soutient le projet de loi C-216 et a été en contact avec le NPD sur le sujet, est un regroupement réunissant notamment des membres de famille de personnes décédées de surdoses.