Un an après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le gouvernement du Québec réitère son soutien au peuple ukrainien. Il rappelle également son appui au respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine.

En signe de solidarité avec les Ukrainiennes et Ukrainiens, le drapeau de l'Ukraine flottera sur la tour centrale de l'hôtel du Parlement le vendredi 24 février, de l'aube au crépuscule.

«Voilà déjà un an que le conflit en Ukraine perdure et ravage le pays. Aujourd'hui, l'Ukraine est sur la ligne de front du monde démocratique. Les Ukrainiennes et Ukrainiens se battent pour leur propre liberté, mais aussi pour nous, pour notre liberté. Aujourd'hui, et jusqu'à la fin de cette guerre, toute la population québécoise est et sera derrière le peuple ukrainien», a fait savoir François Legault, premier ministre du Québec, dans un communiqué acheminé aux médias.

M. Legault a aussi partagé un message via les réseaux sociaux qui dit : «Un an plus tard, le peuple ukrainien m’émeut toujours par sa résilience. C’est puissant de voir tout un pays debout, inébranlable devant l’oppression. Mes pensées et celles des Québécois sont avec le peuple ukrainien et toute la communauté ukrainienne québécoise.»

«Un an après le début de cette guerre, nous réitérons toute notre solidarité envers le peuple ukrainien. Ce conflit reste une tragédie pour les populations, qui en sont les premières victimes. Une résolution pacifique du conflit en Ukraine s'impose, au bénéfice de toutes et tous» a renchérit Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine.

L'aide du Québec envers l'Ukraine

Depuis le début du conflit, le gouvernement du Québec a alloué 19 millions de dollars à diverses actions afin de soutenir l'Ukraine.

Un appui financier a été accordé à des organismes québécois de coopération internationale pour réaliser des actions humanitaires comme le maintien des services éducatifs ainsi que l'approvisionnement en médicaments et en nourriture.

Le gouvernement a aussi mis en place plusieurs mesures pour accueillir les Ukrainiennes et Ukrainiens venus au Québec, dont du soutien à l'installation et à l'intégration, un accès aux services d'aide à l'emploi, des cours de français, la couverture du régime d'assurance maladie ainsi que l'éducation préscolaire, primaire et secondaire.

La Ville de Montréal

La Ville de Montréal, de part sa mairesse Valérie Plante, réitère également son engagement à soutenir le peuple ukrainien et à lui venir en aide.

« Alors que nous soulignons le triste anniversaire de cette terrible guerre, la Ville exprime sa sincère et profonde solidarité avec le peuple ukrainien, au nom de toutes les Montréalaises et de tous les Montréalais», d'exprimer la mairesse dans un communiqué acheminé aux médias.

«Nous saluons le courage exceptionnel et la détermination des Ukrainiennes et des Ukrainiens à défendre leur pays, la liberté et la démocratie. Nous souhaitons leur rappeler haut et fort que les portes de la Ville de Montréal leur seront toujours ouvertes. Montréal a toujours été une terre d'accueil pour la population ukrainienne et elle continuera de l’être », ajoute-t-elle.

Les Québécois se rassemblent en soutien à l'Ukraine

D'un océan à l'autre, des milliers de Canadiens devraient participer ce vendredi à une série de rassemblements en soutien à l'Ukraine à l'occasion du premier anniversaire de l'invasion russe.

Au Québec, les gens peuvent se joindre à diverses veillées aux bougies, dont celles de Montréal (18h30 au Carré Dorchester), de Granby (18h devant l'église anglicane St-George) et de Québec (18h00 au Terrasse Dufferin).