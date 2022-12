Tous les indices liés à la COVID-19 étaient à la hausse, selon le dernier bilan gouvernemental publié mardi, où l'on constate que la barre des 2000 hospitalisations a une fois de plus été franchie.

22 patients supplémentaires sont hospitalisés depuis la veille, ce qui fait passer le total d'hospitalisations à 2021 pour une première fois depuis plusieurs semaines. Parmi ces patients, 673 sont soignés spécifiquement pour la COVID-19.

Aux soins intensifs, neuf personnes s'ajoutent au total, qui se chiffre maintenant à 63, dont 36 en raison de la maladie.

Forte hausse également du côté des décès: 22 personnes de plus ont succombé à la COVID-19, incluant cinq dans les 24 dernières heures. Quatorze Québécois ont perdu la vie il y a deux à sept jours, et trois il y a plus de sept jours.

Depuis le début de la pandémie, 17 485 décès ont été recensés.

Le nombre de cas s'est par ailleurs maintenu en haut de 1000 comme la semaine dernière, pour se situer à 1217, un bilan qui est assurément sous-estimé puisque les centres de dépistage sont réservés aux clientèles prioritaires.

Il faut aussi tenir compte des 147 cas positifs détectés lundi par des tests rapides.

Selon le ministère, le taux de positivité est de 11,1 %.

Pour la vaccination, seulement 10 635 Québécois ont reçu une injection lundi.