Une initiative citoyenne a convoqué les parents du Québec à manifester devant leur école de quartier, mardi matin, pour réclamer des élus qu'ils prennent des mesures pour mettre fin à l’insécurité routière dans les zones scolaires.



Les promoteurs des manifestations exigent aussi une stratégie gouvernementale de sécurité routière.

Ils réclament des aménagements sécuritaires, incluant des rues à sens uniques, des pistes cyclables et des bollards de protection, de même que davantage de surveillance policière et des peines sévères pour les contrevenants.

Éviter les drames

Il y a près d’un mois et demi, une fillette âgée de 7 ans, Mariia Legenkovska, une réfugiée ukrainienne, a été happée à mort par un véhicule en marchant vers son école du quartier Sainte-Marie, à Montréal. Le chauffard, qui a quitté le lieu de l’impact, a été arrêté plusieurs heures plus tard sur la rive-sud de Montréal et mise en accusation; il a été remis en liberté provisoire en attendant la suite des procédures judiciaires intentées contre lui.

Selon les organisateurs des manifestations de mardi, il est possible d'éviter qu'une telle chose se reproduise en 2023.

Il y a deux semaines, les organismes Piétons Québec, CAA-Québec et Vivre en ville ont dénoncé l'inertie du gouvernement du Québec, appelant à la mise en place de mesures pour favoriser notamment la sécurité des piétons et des cyclistes.

Le bilan provisoire de la Société de l’assurance-automobile du Québec (SAAQ) pour 2022 indique qu’en date du mois de septembre, 39 piétons avaient perdu la vie dans un accident, une augmentation de 14,7 % par rapport à l'ensemble de l'année 2021.

Dans les régions

À Gatineau, la démonstration locale s'est tenue à la sortie des classes mardi, soit vers 15h30, aux abords de l'école du Lac-des-Fées sur la rue Camille-Gay dans le secteur Hull.



À Québec, un rendez-vous a été fixé à 7h30 devant La Canopée, au 200 Dorchester pour marcher avec une famille jusqu’à l’école des Berges située au 510 rue du Prince-Édouard.

À Sherbrooke, les parents étaient invités dès 7h45 à l'École Sainte-Anne afin de signifier la fin de la récréation aux élus qui tardent à sécuriser les zones scolaires. La député de Québec Solidaire pour Sherbrooke, Christine Labrie, a confirmé qu'elle participerait à l'évènement.

En Montérégie, il y en a au moins une de prévue, notamment, à Longueuil.

Noovo info a eu la confirmation qu'un groupe était présent devant l'École du Vieux dans l'arrondissement Greenfield Park. Le Service de police de l'agglomération de Longueuil assure une présence devant l'établissement.

