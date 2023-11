Le Québec s'est réveillé sous un tapis blanc lundi matin, mais cette première neige de la saison hivernale 2023-2024 ne durera pas.

Environnement Canada prévoit une accumulation de neige variant de deux à dix centimètres sur différentes régions du Québec d'ici la fin de la journée lundi.

Par exemple, Montréal devrait recevoir deux centimètres de neige alors que Drummondville et Trois-Rivières devraient recevoir de deux à quatre centimètres et que les prévisions grimpent à cinq centimètres pour Québec (jusqu'à dix centimètres en terrain élevé), Sherbrooke et Rimouski.

À plusieurs endroits la neige devrait toutefois cesser en mi-journée. Le tableau des prévisions d'Environnement Canada pour les sept prochains jours n'entrevoit pas le retour de la neige sur la grande majorité des régions du Québec.

À quelques endroits la chaussée est évidemment enneigée, mais sur les grands axes routiers, dont les autoroutes, la chaussée est généralement dégagée et mouillée alors que la visibilité est bonne selon les plus récentes informations du ministère des Transports via Québec 511.

Les autorités signalent quelques accidents et sorties de route, mais aucun évènement grave jusqu'à maintenant.

Voici certaines accumulations de neige rapportées par des stations et observateurs de la province jusqu'à 8h00 ce matin.

Partagez-nous vos observations avec le mot-clic #meteoQC ou par courriel à meteoQC@ec.gc.ca pic.twitter.com/U3ZomPUvBj — ECCC Météo Québec (@ECCCMeteoQC) October 30, 2023

Des pannes...

Hydro-Québec rapporte par ailleurs plusieurs pannes d'électricité ce lundi matin à la grandeur de la province pour un total d'un peu plus de 25 500 foyers privés d'électricité. Est-ce en raison de la neige ? Difficile à dire alors que certaines pannes sont dues à des travaux planifiés et d'autres à des bris d'équipements.

Selon le bilan d'Hydro-Québec à 9h 01 lundi matin, les régions les plus touchées par les pannes lundi matin étaient celles du Centre-du-Québec, de la Mauricie, de la Montérégie et des Laurentides.

Moyennes et records pour le 30 octobre

Selon Environnement Canada, c'est en 1962 que le Québec a reçu le plus grand nombre de centimètre au sol un 30 octobre, soit 10 centimètres.

La température la plus élevée enregistrée un 30 octobre date de 1989 avec 20,5 degrés Celsius alors que la température la plus basse enregistrée pour la même date est en 1928 avec - 6,7 degrés Celsius.

Toujours selon Environnement Canada, la température maximale moyenne pour un 30 octobre est de 9,1 degrés Celsius alors que la température minimale moyenne est de 3,4 degrés Celsius.