L'attaquant des Flames de Calgary Jonathan Huberdeau fera don de son cerveau à la science.

Avec l'ancien astronaute Marc Garneau, l’ancienne joueuse de hockey canadienne Kalley Armstrong et le major général à la retraite Denis Thompson, Huberdeau s'engage dans le Projet Enlist Canada qui se concentre sur la recherche des lésions cérébrales.

«En tant que joueur de la LNH, je suis très conscient de l'impact des traumatismes cérébraux, des commotions cérébrales et du lien avec d'autres problèmes de santé mentale», a déclaré le joueur de LNH pour voie de communiqué lundi.

«Je suis fier de soutenir les vétérans militaires canadiens en m'engageant à faire don de mon cerveau à Project Enlist et à soutenir la recherche pour améliorer la qualité de vie de tous les militaires qui ont si bravement et courageusement servi notre pays.»

