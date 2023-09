Près de trois ans après sa sortie de prison, Brandon D’Anjou-O’Meally se trouve de nouveau derrière les barreaux, cette fois-ci, à Toronto. L’homme de 30 ans a été arrêté le 22 août dernier au centre-ville de la ville reine, avec de la drogue et une arme à feu.

Selon nos sources, l’homme de 30 ans était accompagné de sa petite amie à bord d’un véhicule. En l'interceptant, les policiers auraient remarqué de la drogue, soit du cannabis, à l'intérieur de celui-ci. Le rappeur aurait tenté de fuir à pied, avant d’être rattrapé par les patrouilleurs puis d’être arrêté. Une arme à feu prohibée était en sa possession, selon la police locale.

M. D’Anjou-O’Meally fait maintenant face à un total de neuf chefs d’accusation reliées aux armes à feu et aux stupéfiants, notamment possession d’une arme prohibée avec des munitions, possession non autorisée d’une arme à feu, usage négligent d’une arme à feu, possession de stupéfiants en vue du trafic et possession de biens criminellement obtenus.

L’artiste est représenté par un avocat torontois. Ceci dit, il aura le soutien de son avocat montréalais Me Anthony El-Haddad dans ce dossier.

«Présentement, la divulgation de la preuve n’est pas complétée. Une fois celle-ci complétée, la défense analysera celle-ci pour s’assurer que les droits constitutionnels de M. D’Anjou-O’Meally ont été respectés», a-t-il réagi par rapport à son arrestation.

«Cupidon tient à mentionner à ses fans qu’ils ne les oublient pas, et qu’un album sortira tout de même d’ici la fin de l’année. Il tient à remercier tout le monde pour leur support», a précisé Me El-Haddad.

Sa demande de remise en liberté a été refusée par le juge, le rappeur restera détenu pour la suite des procédures en Ontario. Son retour devant les tribunaux est prévu à la mi-octobre.

Passé criminel

Le rappeur a été reconnu coupable en 2014 de vol qualifié, voies de fait et de port de déguisement. L’année précédente, Brandon D’Anjou-O’Meally, âgé de 21 ans à l'époque, et trois autres hommes ont orchestré un violent braquage dans un appartement de Granby, relié à la vente de stupéfiants. Ils ont frappé, volé et menacé l'un des occupants à l’aide d’une arme à feu, soit une carabine tronçonnée. Il avait écopé de 5 ans de prison pour ce crime. Une ordonnance d'interdiction de posséder des armes à feu lui avait été émise par le tribunal.

M. D’Anjou-O’Meally a été arrêté à Montréal en novembre 2020 soit peu de temps après sa sortie de prison. Il a été accusé d’avoir eu en sa possession des munitions prohibées, soit des munitions 9 mm, alors qu’il lui était interdit d’en posséder à la suite d’une ordonnance du tribunal. L’accusation a été retirée deux mois plus tard. Le co-accusé dans cette histoire, Phelan Andrew Bouchard, avait plaidé coupable à plusieurs chefs d’accusation reliés à la possession et la vente de stupéfiants. Il purge présentement une peine de 8 ans de prison, dont 7 ans pour avoir déchargé une arme à feu avec l’intention de blesser.

Le rappeur, très connu sur la scène montréalaise, a plusieurs albums à son actif et cumule des millions de vues sur ces vidéoclips. Il a fait l’objet d’un article dans le journal Métro en 2022, où il affirmait que la prison l’avait changé et qu’il voulait s’accomplir, notamment en relançant sa carrière musicale.