Coolio, le rappeur qui figurait parmi les plus grands noms du hip-hop des années 1990 avec des succès tels que «Gangsta's Paradise» et «Fantastic Voyage», est décédé mercredi à 59 ans, a déclaré son agent.

Coolio est décédé au domicile d'un ami à Los Angeles, a déclaré son agent de longue date Jarez Posey à l'Associated Press. La cause n'était pas immédiatement claire.

Coolio a remporté un Grammy pour la meilleure performance de rap solo pour «Gangsta's Paradise», le hit de 1995 de la bande originale du film de Michelle Pfeiffer «Dangerous Minds» qui a échantillonné la chanson de 1976 de Stevie Wonder «Pastime Paradise» et a été joué en permanence sur MTV.

Le Grammy, et l'apogée de sa popularité, est arrivé en 1996, au milieu d'une querelle féroce entre les communautés hip-hop des deux côtes, qui allait coûter la vie à Tupac Shakur et The Notorious B.I.G. peu après.

Coolio a réussi à rester la plupart du temps au-dessus du conflit.

«Je voudrais réclamer ce Grammy au nom de toute la nation hip-hop, de la côte ouest, de la côte est et du monde entier, unis nous sommes, divisés nous tombons», avait-il déclaré depuis la scène en acceptant le prix.

Né Artis Leon Ivey Jr., à Monessen, en Pennsylvanie, au sud de Pittsburgh, Coolio a déménagé à Compton, en Californie. Il a passé quelque temps à l’adolescence dans le nord de la Californie, où sa mère l’a envoyé parce qu’elle estimait que la ville était trop dangereuse.

Il a déclaré dans des interviews qu'il avait commencé à rapper à 15 ans et savait à 18 ans que c'était ce qu'il voulait faire de sa vie, mais qu'il irait au collège et travaillerait comme pompier volontaire et dans la sécurité des aéroports avant de se consacrer à plein temps au Hip-Hop.

Sa carrière a décollé avec la sortie en 1994 de son premier album sur Tommy Boy Records, «It Takes a Thief». Son morceau d'ouverture, «Fantastic Voyage», atteindrait la troisième place du Billboard Hot 100.