Le rappeur canadien Drake met la pédale douce. La superstar a annoncé vendredi qu'il n'allait «plus faire de musique pour un moment» afin de se concentrer sur sa santé.

Le natif de Toronto a expliqué à son émission de Radio Table for One sur SiriusXM qu'il voulait se concentrer sur sa santé, plus particulièrement des problèmes à l'estomac.

«Je veux que les gens soient en bonne santé dans la vie, et j'ai des problèmes d'estomac les plus fous depuis des années», a soutenu le musicien. «Je vais verrouiller la porte du studio pour un an, peut-être plus», a-t-il ajouté.

Sans trop élaborer, le rappeur a aussi mentionné qu'il devait accomplir des choses pour «certaines personnes».

Les derniers spectacles qu'il devait offrir aux États-Unis ont par ailleurs été reportés à une date indéterminée. Les deux dates prévues à Toronto ce vendredi et samedi sont toutefois maintenues.

Drake a fait paraitre vendredi son huitième album studio, «For All The Dogs».