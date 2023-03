Le rapport final de l’enquête publique sur la cavale meurtrière qui a fait 22 morts en Nouvelle-Écosse, en avril 2020, sera présenté jeudi.

L’enquête fédérale-provinciale a porté sur les événements qui ont commencé à Portapique et qui ont pris fin 13 heures plus tard lorsque des policiers de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ont abattu le tueur de 51 ans dans une station-service, à quelque 55 kilomètres au sud.

Le rapport sera déposé jeudi à Truro, en Nouvelle-Écosse, et comprendra des recommandations visant à améliorer la sécurité partout au Canada.

Le mandat de l’enquête publique comprenait des examens de la réponse de la police, l’accès du tueur aux armes à feu, la violence fondée sur le sexe, l’aide offerte aux personnes les plus touchées et les mesures prises pour informer le public au fur et à mesure que les meurtres se déroulaient.

Le 18 avril 2020, le tueur a agressé son épouse, a chargé ses armes à feu illégales dans une réplique d'un véhicule de la GRC et a abattu 13 personnes le long de son parcours.

Il a réussi à échapper aux policiers et a assassiné neuf autres personnes le lendemain, dont la gendarmerie de la GRC Heidi Stevenson, dont le tueur a percuté la voiture en répondant à un appel à l’aide d’un collègue.