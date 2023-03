Le sénateur Yuen Pau Woo se demande si le «registre des agents d’influence étrangers» proposé à Ottawa ne pourrait pas devenir «une forme moderne d’exclusion chinoise» — et il souligne que la réaction de colère suscitée par cette suggestion prouve son point de vue sur le profilage racial et la stigmatisation.

Mais certains militants qui ont participé à des campagnes pour réparer les torts de la «taxe d'entrée» du Canada sur les immigrants chinois et de la loi sur l'immigration chinoise de 1923 – également connue sous le nom de loi d'exclusion des Chinois – contestent fortement cette comparaison historique.

«Je ne vois pas comment il peut terminer sa déclaration avec un visage impassible», a déclaré Bill Chu, un militant de Vancouver qui a fait campagne pour obtenir réparation après la taxe d'entrée.

À lire également:

Dans un micromessage publié vendredi, le sénateur Woo a établi ce lien entre les torts historiques contre les immigrants chinois et les efforts visant à créer un registre de transparence des influences étrangères au Canada.

«Il y a 100 ans, dans le cadre de la loi sur l'exclusion des Chinois, le Canada a forcé tous les Chinois du pays à s'enregistrer ou à faire face à l'expulsion, écrivait M. Woo. Comment pouvons-nous empêcher que ce registre ne devienne une forme moderne d'exclusion des Chinois?»

He continues: “As we strengthen the gates against election interference, it is important that we avoid policies, rationales & public statements that cast widespread aspersions on the loyalties of Chinese-Canadians . . . or spread a chill over political discourse”. https://t.co/RAS7t32WSm