Après une soirée au cinéma sur la Rive-Sud de Montréal lundi soir, Michel-André Grégoire et sa femme ont eu droit à une visite exclusive du nouveau garage du train léger sur rail de la ville, mais ce qu’ils voulaient vraiment, c’était rentrer chez eux.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News

Le couple s’est retrouvé bloqué dans le garage à Brossard, car le train dans lequel ils ont embarqué est parti dans la mauvaise direction pour des raisons encore inconnues.

«Au début, on en riait. On s’est dit, “ok, on va dormir ici et on prendra le premier train demain matin pour rentrer chez nous”», a déclaré M. Grégoire lors d’une entrevue mardi soir.

Après avoir regardé un film au Quartier Dix30, lui et sa femme sont embarqués dans le train à la station Du Quartier vers minuit pour rentrer chez eux à l'île des Sœurs. Leur voyage nocturne a eu lieu à la fin de la première journée officielle de lancement de la nouvelle ligne de train léger automatisée, le Réseau express métropolitain (REM).

Ils ont suivi la signalisation pour s’assurer qu’ils étaient dans le bon train. Mais après environ 20 minutes, rien ne s’est passé. Puis, une voix les a accueillis dans le train : «bienvenue dans le REM. Prochaine station : Panama.» Un message rassurant, car la station après Panama était leur terminus.



Crédit photo - Courtoisie via CTV News

Cependant, les choses ont pris une tournure inattendue. Le train a commencé à se diriger dans la direction opposée, de retour vers Brossard.

Le train est entré dans le garage bien éclairé, avec des trains stationnés. Il y avait un troisième passager à bord avec eux, un touriste du Venezuela qui ne parlait ni anglais ni français, et les trois étaient tout aussi perplexes.

«On ne pouvait pas ouvrir la porte. Il n’y avait pas de conducteur», a expliqué M. Grégoire.

Sa femme a trouvé un système d’interphone à bord et a demandé de l’aide. Après environ huit minutes, Grégoire a dit qu’un employé leur a dit que «le train ne répondait pas» et qu’ils devaient attendre qu’il les ramène à la station de Brossard.

Une fois de retour à Brossard, un employé du REM les attendait avec un VUS de la compagnie, qui les a finalement ramenés chez eux.

«Ils se sont excusés», a-t-il ajouté.

«Ma frustration était : ça fait deux ans qu’on l’attend. Ça fait environ un an maintenant qu’ils font des tests... et le premier jour officiel, deux pannes majeures et un train qui ne répond pas. Ils nous ont dit qu’ils ne comprenaient pas notre situation, car [le train] était censé nous ramener chez nous et il a décidé d’aller dans la direction opposée», a-t-il affirmé.

Les passagers étaient en sécurité

CDPQ Infra, qui possède le REM, n'a pas fourni d'explication sur ce qui a causé l'incident.

«L’équipe sur le terrain est convaincue qu’un tel événement est exceptionnel et ne se reproduira pas», a écrit un porte-parole dans un courriel à CTV News.

«Les passagers étaient en sécurité à l’intérieur du train en tout temps. Dès que nos opérateurs ont repéré les passagers, ils ont été immédiatement pris en charge et ramenés à leur destination.»

L’incident a laissé un goût amer à M. Grégoire.

«Ce sont des choses qui arrivent. Aucun mal n’a été fait, mais c’est assez choquant de voir ça. Qu’est-ce qui peut arriver ensuite ?» a-t-il dit.

«Honnêtement, d’accord, c’est tout neuf, c’est amusant, mais je préfère prendre ma voiture.»