Le célèbre restaurant danois Noma, qui a remporté à plusieurs reprises le titre de meilleur restaurant au monde, a déclaré lundi qu'il fermerait ses portes pour se transformer en «une cuisine d'essai pionnière» dédiée à «l'innovation alimentaire et le développement de nouvelles saveurs».

La maison de la gastronomie nordique du chef Rene Redzepi fermera d'ici l'hiver 2024 et réapparaîtra sous le nom de Noma 3.0, a annoncé le restaurant de Copenhague sur sa page web.



«En 2025, notre restaurant se transforme en un laboratoire géant - une cuisine d'essai pionnière dédiée au travail d'innovation alimentaire et au développement de nouvelles saveurs, qui partagera plus largement que jamais les fruits de nos efforts», a-t-il déclaré.

Redzepi, qui est le chef et copropriétaire de Noma, a déclaré qu'il voyagerait pour «rechercher de nouvelles façons de partager notre travail» et a déclaré qu'il pourrait y avoir «une installation éphémère Noma», mais n'a pas précisé où. Après le voyage, «nous ferons une saison à Copenhague».

«Mais je ne veux m'engager à rien maintenant», a déclaré Redzepi à Berlingske, l'un des plus grands quotidiens danois.

Une autre publication majeure, Politiken, a déclaré que les installations du restaurant à Copenhague seront transformées pour développer des produits de la gamme Noma Projects - sauces fermentées, cours de cuisine et une plate-forme en ligne.

«Servir des clients fera toujours partie de qui nous sommes, mais être un restaurant ne nous définira plus. Au lieu de cela, une grande partie de notre temps sera consacrée à l'exploration de nouveaux projets et au développement de nombreux autres idées et produits.»

Noma a subi une transformation antérieure. En 2015, le restaurant a annoncé qu'il fermait fin 2016 et a rouvert près de ses locaux au bord de l'eau avec sa propre ferme maraîchère à proximité de l'enclave hippie de Christiania à Copenhague.

Noma - une contraction des mots danois pour Nordisk et Mad, signifiant nordique et nourriture, a ouvert ses portes en 2003. Le restaurant a décroché deux étoiles Michelin et a été élu trois fois numéro un mondial par le magazine britannique Restaurant en 2010, 2011 et 2012.