Le roi Charles III sera couronné à l’Abbaye de Westminster, le 6 mai, lors d’une cérémonie qui fera honneur au passé, mais qui jettera également un regard vers le monde moderne, après le règne de 70 ans de la reine Élisabeth II.

L’annonce provient du palais de Buckingham, mardi, alors que des rumeurs circulaient comme quoi la cérémonie serait plus courte et moins extravagante que celle de la reine Élisabeth II qui avait duré plus de trois heures, en 1953, en accord avec les plans du roi pour une nouvelle vision de la monarchie. Certains médias britanniques ont rapporté que la liste des invités serait d’environ 2000 personnes, en comparaison avec 8000.

Charles III sera couronné lors d’une cérémonie religieuse menée par l’archevêque de Canterbury Justin. Camilla, la reine consort, sera couronnée avec son mari.

«Le couronnement sera le reflet du rôle de la monarchie d’aujourd’hui et portera un regard vers le futur tout en étant enraciné dans ses traditions», a annoncé le palais par communiqué.

Charles III sera oint de l’huile bénite avant de recevoir l’orbe, le sceptre et l’anneau de la Couronne.

Le palais organise le couronnement, connu comme étant Operation Golden Orb, qui offrira l’occasion à Charles III et à son héritier, le prince William, de démontrer que la monarchie est toujours pertinente dans une Grande-Bretagne moderne et multiculturelle. Il n’y a aucune garantie que le respect commandé par la reine Élisabeth II, comme il a été démontré lors de ses funérailles, se transfèrera au nouveau roi.

Les organisateurs devraient miser sur une cérémonie d’environ une heure, en accord avec la cérémonie «immensément émouvante» des funérailles de la reine, a dit l’historien de la monarchie et auteur du livre Majesty: Elizabeth II and the House of Windsor», Robert Lacey.

«Nous devons nous rappeler, également, alors que toute l’importance et la gravité des funérailles de la reine étaient dirigées vers elle, un couronnement est plutôt dirigé vers une institution, et non une personne, avec qui plusieurs personnes sont d’ailleurs en désaccord», a mentionné M. Lacey à la BBC.

Malgré le fait que les couronnements sont sensiblement similaires depuis le dernier millénaire, les éléments plus extravagants pourraient être limités, surtout dans le contexte inflationniste en Grande-Bretagne et de la guerre en Ukraine.

«L’idée d’un couronnement très extravagant sur le dos d’un hiver austère, crise du coût de la vie, mais aussi, une pensée pour tous les invités internationaux qui vont s’envoler avec leurs avions brulant du carburant — toutes ces choses pourraient sembler gênantes», a dit à la BBC, la professeure d’histoire de la monarchie moderne, Anna Whitelock.

Le couronnement a normalement lieu quelques mois après la montée du monarque au trône et offre ainsi suffisamment de temps pour faire le deuil du monarque précédent et pour organiser l’évènement. Charles III devrait signer une proclamation, déclarant formellement la date de la cérémonie, plus tard cette année.