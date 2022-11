Le Rouge et Or de l'Université Laval est à nouveau champion canadien de U Sports.

Les hommes de Glen Constantin ont pris la mesure des Huskies de la Saskatchewan par la marque de 30-24 pour ramener la Coupe Vanier au Québec pour la première fois depuis leur sacre de 2018.

Dans le camp de la Saskatchewan, l'équipe s'incline en finale canadienne pour une deuxième année consécutive, après leur défaite en 2021 contre les Mustangs de Western.

Le receveur Kevin Mital s'était montré très confiant plus tôt cette semaine, affirmant que Laval allait «passer la gratte» contre la Saskatchewan. Le meilleur joueur universitaire au pays a tenu parole et il a capté huit passes pour des gains de 142 verges. Il s'est aussi improvisé quart-arrière le temps d'un jeu truqué au quatrième quart et il a lancé une passe de touché.

De son côté, le quart-arrière Arnaud Desjardins a encore une fois été une arme de choix dans la victoire, lui qui a complété 27 passes pour des gains de 397 verges.

«C'est incroyable! Nous avons travaillé si fort pour ce moment, je n'ai aucun mot pour décrire ce que je ressens», a rapporté Desjardins quelques instants après le triomphe.

Le botteur Vincent Blanchard a contribué à la victoire avec cinq placements, dont son plus long sur 49 verges.

La marque était égale 3-3 au début du deuxième quart lorsque les Huskies ont frappé leur premier bon coup. Everett Iverson a capté une passe de trois verges de Mason Nyhus pour offrir une avance de sept points à son équipe.

Mais l'avance des Huskies n'a pas tenu très longtemps. Un peu plus de deux minutes plus tard, le porteur de Laval Kalenga Muganda a porté le ballon sur trois verges pour inscrire le majeur et ramener l'égalité 10-10.

Puis en milieu de second quart, la Saskatchewan est revenue à la charge par l'entremise de Rhett Vavra, qui a capté une passe de trois verges de Nyhus pour redonner les devants aux Huskies.

Le reste du deuxième quart et le troisième quart ont toutefois été l'affaire de Blanchard. Le botteur québécois a réussi trois placements consécutifs pour donner les devants par trois points à Laval.

Mital a ensuite réalisé un jeu truqué au début du quatrième quart pour permettre à David Dallaire de marquer un touché et donner les devants 27-17 aux représentants québécois.

Puis en milieu de quatrième quart, Félix Petit a réalisé un jeu particulièrement important pour le Rouge et Or en interceptant le ballon dans sa propre zone des buts. Laval n'a toutefois pas été en mesure d'en profiter pour ajouter des points.

Avec moins de deux minutes à jouer au match, Blanchard a réussi son cinquième placement du match pour augmenter l'avance du Rouge et Or à six points.

La défense lavalloise a fait du gros travail pour menotter les Huskies en fin de match, notamment sur des troisièmes essais, pour permettre à Laval de conserver son avance.

«La défense a joué une immense deuxième demie. Après quelques difficultés en première demie, ils sont revenus avec force. Ils sont si talentueux et résilients», a admis Desjardins à propos de la défense de Laval.

C'était le troisième affrontement entre les deux équipes à la Coupe Vanier et tous les duels se soldés par des victoires de Laval.